Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по фигурному катанию. Турнир с 24 по 27 декабря 2020 года пройдет в Челябинске и Тарасова традиционно в последние годы была в первую очередь на таких состязаниях известна как комментатор \\"Первого канала\\". Но теперь же - вмешалось здоровье. Об этом Татьяна Анатольевна написала у себя в личном Инстаграме:- Друзья, к большому сожалению, здоровье не позволяет поехать на Чемпионат России в Челябинск.Вместе с тем, Татьяна Тарасова выразила надежду, что получится \\"на удаленке\\" стать комментатором. Но главное - пожелала удачи всем участникам предстоящего старта:- Возможно, получится прокомментировать из дома, если это возможно технически. Будем смотреть, болеть, переживать. Нашим ребятам и девчатам - как никогда ,- нужна наша поддержка! - написала у себя в личном Инстаграме Татьяна Анатольевна.Отметим, что до этого уже стало известно, что на чемпионате России по фигурному катанию не будет чемпионки Европы 2020 Алены Косторной. Спортсменка не смогла до конца восстановиться после перенесенного коронавируса. А до этого было объявлено, что из-за своих проблем со здоровьем не сможет стать участницей ЧР-2021 в Челябинске и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.Сам турнир возьмет старт уже завтра, 24 декабря. Главное же событие, которое ожидают все поклонники фигурного катания - это выступления среди девушек. На 25 декабря назначено выступление в короткой программе, а спустя сутки будут определены победительницы по итогам произвольного проката. \\"КП\\" уже писала о том, каким будет расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию. Максимально возможно турнир будет показан на Первом канале.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТатьяна Тарасова - \\"КП\\": Даже Путин извинился перед спортсменами, а Мутко и \\"мяу\\" не сказалПолночь в южнокорейском Канныне, а я стучусь в гостиничный номер легендарного тренера фигурного катания Татьяны Тарасовой и дочери легенды, отца русского хоккея Анатолия Тарасова. Ужасно волнуюсь. Помню ее лицо еще с советского детства, когда, не отрываясь, смотрела по телевизору все соревнования. Волевая, жесткая, непреклонная женщина-сфинкс. (подробности)