Спор, кто лучший футболист мира, продолжается. Недавно мир оплакивал Диего Марадону, которого многие считали самым-самым, и вот на титул короля футбола, который принадлежит Пеле, покусился еще один аргентинец. Лионель Месси в матче чемпионата Испании против «Вальядолида» (3:0), забил мяч и обогнал бразильца по количеству голов за один клуб – теперь их у Лео 644 за «Барселону». Пеле за «Сантос» забил - 643. Любопытно, что Месси играет в «Барсе» 17 лет. Пеле выступал за «Сантос» 18 (1956 -1974). Кстати, когда Месси догнал Пеле по количеству забитых мячей, король футбола поздравил Малыша. «Я восхищаюсь тобой!», - написал Пеле в Инстаграме четыре дня назад.«Когда я начал играть в футбол, я никогда не думал, что побью какой-то рекорд. И тем более тот, которого я достиг сегодня, у которого был @pele ... я могу только поблагодарить всех, кто помог мне в эти годы, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю всех!!», - написал Месси в Инстаграм.А конкурентов не видно и близко. Роналду, с которым соревнуется Мессии по всем другим голевым достижениям, играл за свою карьеру в разных клубах. Кстати, на днях Криштиану установил еще один личный рекорд, теперь за «Ювентус». 35-летний форвард вошел в пятерку футболистов итальянской Серии А, кто забил за календарный год более 32 мячей. При этом последний такой результат датируется 1961 годом.Мало того, забив в субботу два мяча «Парме», Роналду довел свой счет до 33 голов за календарный год, обогнав при этом Роберта Левандовски (32). А ведь именно польского форварда «Баварии» на днях признали лучшим футболистом мира по версии ФИФА. Поторопились?Роналду, кстати, с 12-ю мячами лидирует и в нынешнем чемпионате Италии.