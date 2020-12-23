Ночью 23 декабря было обнаружено тело 36-летнего журналиста Михаила Бударагина. В полицию позвонил случайный прохожий, заметивший труп в одном из дворов на улице Беломорская в Москве. На место сразу были направлены полицейские и карета скорой помощи, однако врачи уже ничем не могли помочь мужчине и констатировали смерть. Известно, что в доме рядом с которым погиб журналист проживала его мать, а незадолго до смерти Михаил записал своей жене несколько тревожных голосовых сообщений.«Скончавшийся Михаил Бударагин сообщил жене, что смог сбежать от бандитов, которые его преследуют и сейчас прячется в подъезде своей матери. Журналист рассказал супруге о серьезных долгах, которые получил из-за ставок на спорт и о том, что знает как разом решить все проблемы, намекая на самоубийство. Встревоженная женщина позвонила матери Михаила и попросила ее посмотреть мужчину в подъезде, но было уже поздно - в тот момент он свел счеты с жизнью», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства смерти журналиста Михаила Бударагина. Оперативникам предстоит выяснить и найти кредиторов, которым задолжал мужчина, а также установить, что за бандиты преследовали его в ночь смерти и не имеют ли они прямого отношения к его гибели. Следствие должно установить точные причины смерти журналиста.Михаила Бударагин - российский журналист, обозреватель и публицист. До 2007 года был главным редактором официального сайта партии «Единая Россия». Занимал должность шеф-редактора интернет-издания «Актуальные комментарии», был обозревателем газеты «Культура». Помимо журналисткой деятельности, Михаил писал стихи и опубликовал свой сборник стихотворений «Звёзды в квадрате окна».