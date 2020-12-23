Король Таиланда Мах Ваджиралонгкорн снова в центре скандала. В Интернет попали более тысячи фотографий с мобильного телефона его любовницы Синеенатры «Кои» Вонгваджирапакди.На снимках девушка позирует в довольно-таки откровенных позах. Большую часть этих фото Синеенатры отправили британскому корреспонденту Эндрю Маршаллу, который писал критические материалы о правлении в Таиланде.«Фотографии явно взяты с личных телефонов Кои, - написал Маршалл в своих соцсетях. Большинство изображений – это кадры, сделанные ею самой, и десятки из них очень откровенны. Вероятно, что она сделала откровенные фотографии, чтобы отправить Ваджиралонгкорну».Это не первый случай, когда откровенные фото членов тайской королевской семьи оказываются замешанными в политических целях.«В 2007 году было опубликовано видео, на котором третья жена Ваджиралонгкорна, Шрирасми, полуобнаженная танцевала на вечеринке по случаю своего дня рождения», - продолжает Маршалл. – Пару лет назад в сети были снимки Ваджиралонгкорна и его нынешней жены Сутиды».Фотографии появились в то время, когда по Таиланду прокатилась волна протестов. Людей не устраивает, что всем в стране управляет монаршая семья, члены которой не отличаются примерным поведением у народа. Тайцы до сих пор еще обсуждают выходку короля, когда в апреле, в самый разгар коронавирусной пандемии он улетел в Европу с любовницами, снял фешенебельный отель и не выходил оттуда несколько дней, предаваясь выпивке и разврату.Британский корреспондент сказал, что не будет публиковать фото, даже, несмотря на свое пренебрежительное отношение к королю Таиланда.- Это вторжение в частную жизнь, которое не может быть оправдано с точки зрения предоставления общественности важной информации, - заявил он.