Сегодня в поселке городского типа Никель Мурманской области состоится символическое событие – плавка «последнего ковша» файнштейна. Плавильный цех Кольской ГМК будет закрыт. Для «Норникеля» это исторический момент. Остановка самого старого предприятия компании - часть комплексной экологической программы одного из крупнейших российских налогоплательщиков и экспортеров.МОДЕРНИЗИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, ЗАКРЫТЬПервые пять советских тонн файнштейна (промежуточный продукт при пирометаллургическом получении никеля или меди) плавильный цех в Никеле дал в ноябре 1946 года - более 74 лет назад. Тогда советские военные, строители и металлурги в рекордные сроки практически с нуля в условиях Заполярья создали сложнейшее производство. Вместе с плавцехом отстраивался и Никель. С тех пор жизнь предприятия и поселка неразрывно переплелись. Но в последние годы стало ясно, что плавильный цех пора закрывать.- Семьдесят четыре года - серьезный возраст для предприятия. Несмотря на надежность производства, оно технологически и экологически устарело, развиваться дальше некуда. За разумные деньги это невозможно сделать, - говорит Евгений Борзенко, руководитель Кольского дивизиона, генеральный директор Кольской ГМК.И хотя после сокращения части производства выбросы диоксида серы за последние годы уменьшились в десятки раз, в компании «Норникель» приняли решение закрыть цех. В том числе учитывая тот факт, что весь мир идет в сторону развития «зеленых» технологий, а требования к современной продукции крайне высоки.СУДЬБА РАБОЧИХ ПРЕДПРИЯТИЙС экологической точки зрения остановка предприятия - это хорошо, в том числе и для жителей поселка. Однако после того, как это решение было принято, остро встал социальный вопрос. Как быть с 660 сотрудниками компании, которые в этом случае останутся без работы? Понимая это, в компании стали заблаговременно обсуждать с ними взаимовыгодные варианты.- Конечно, терять место никто не хотел. Сами знаете, сейчас с работой сложно по России. А в компании зарплата достойная. Генеральный директор собирал нас не один раз. Специалисты работали индивидуально с каждым сотрудником. Компания сделала все, чтобы удовлетворить пожелания каждого. Результаты совещаний стали целевой социальной программой, - говорит Александр Пиляев, ведущий специалист департамента промышленной безопасности АО «Кольская ГМК».Сотрудникам предложили несколько вариантов. Тем, кто хотел работать и дальше, предложили вакансии на других предприятиях компании. Большинство выбрали именно этот вариант. Часть осталась заниматься демонтажом зданий на территории цеха. А те, кого не устроил ни один вариант, могли получить денежную компенсацию - в объеме нескольких зарплат (сумма зависела от стажа, должности и других индивидуальных особенностей).- В компании хороший социальный пакет, один из лучших в России. «Норникель» входит в списки лучших работодателей - это подтверждают, например, рейтинги Forbes Russia, Headhunter, Randstad Award, международной консалтинговой корпорацией Universum. В целях недопущения социальной несправедливости и напряженности, была разработана программа социальной направленности. Её основные направления – трудоустройство тех, кто решил остаться в компании, и высвобождение тех, кто решил её покинуть. Для тех, кто продолжает работу в компании предусмотрено переобучение, финансирование при переезде, участие в программах преемственности на других предприятиях. В целях адаптации, компания в течение года сохраняет уровень оплаты труда на новом месте не ниже средней зарплаты на предыдущем месте работы, - поясняет Евгений Борзенко.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА«Норникель» ведет большую работу, помогая муниципалитету и его жителям адаптироваться к новым условиям, сформировать новую экономику района. Во-первых, ищет и находит крупных инвесторов, готовых зайти на площадку теперь уже бывшего плавцеха. Одна из компаний планирует использовать накопившийся за время работы шлак для производства абразивных материалов. Плюс ведутся переговоры с другими потенциальными инвесторами. В итоге в поселке появятся дополнительные рабочие места.- Более года назад мы разработали программу по поддержке освобождаемых работников. Провели стратегическую сессию. В течение года проводились масштабные социологические исследования. Сейчас программа комплексного социально-экономического развития Печенгского района находится на финальной стадии согласования, - говорит Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области.В конце ноября в Никеле подвели итоги конкурса на распределение грантовой поддержки. Победителями стали 11 частных предпринимателей. По словам Евгения Борзенко, они получат 185 миллионов рублей для развития бизнеса (эти деньги выделил «Норникель»).- К победителям было несколько требований. В частности, создание не менее 10 рабочих мест и регистрация на территории района, чтобы налоги оставались на местном уровне, - говорит Андрей Фоменко, глава Центра социальных проектов Печенгского района «Вторая школа».По его словам, в поселке появятся несколько гостиниц, производство по переработке пластика, форелевое хозяйство, передвижные объекты общепита (фудтраки). При этом помогать начинающим предпринимателям будут и региональные власти.- Проект «Губернаторский стартап» предполагает безвозмездные гранты до миллиона рублей. Их можно реализовать для поддержки проектов в сфере малого бизнеса. Также для компаний из сферы турбизнеса доступны субсидии – до 800 тысяч рублей. И наконец, предпринимателям доступны привилегии в рамках нового закона о поддержке предпринимательской деятельности в Арктическом регионе, - рассказала Ольга Кузнецова.Эти меры - аналог того, что предлагается бизнесу на Дальнем Востоке в рамках режима территорий опережающего развития. Инвесторы получают привилегии по налогам на имущество, прибыль и страховым взносам за работников.ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ - НА ТУРИЗМ«Норникель» вместе с региональными и местными властями прикладывает все усилия, чтобы поселок развивался, был комфортным для жителей и привлекательным для потенциальных работодателей, обрел альтернативные точки дальнейшего роста, но уже без вредного воздействия на окружающую среду.Основной упор власти и руководство компании хотят сделать на развитие туризма. Снижение выбросов в поселке позволит развивать в районе это направление, сдерживающим фактором для которого долгое время оставалась неблагоприятная экологическая обстановка.- Никель - поселок индустриальный. В первую очередь, нам нужно сформировать объекты туристической инфраструктуры. И параллельно с этим формировать уникальный бренд Печенгского района, - говорит Андрей Фоменко.На территории планируется развивать экологический и промышленный туризм. В числе возможных туристических объектов - заповедник «Пасвик» и Кольская сверхглубокая скважина, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, как самое глубокое вторжение человека в земную кору (более 12 километров). В истории приграничного поселка, похоже, открывается новая страница.