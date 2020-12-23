В Главном следственном управлении Следственного комитета России расследуется уголовное дело об убийстве на Украине российского гражданина Андрея Миронова.По версии следствия, военнослужащий войсковой части №3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины гражданин Украины Виталий Маркив, имеющий также гражданство Итальянской Республики, находился 24 мая 2014 года на позиции в районе горы Карачун близ города Славянска на Донбассе.- Маркив, состоящий в преступном сговоре с командованием указанной войсковой части и военнослужащими регулярных подразделений Вооруженных Сил Украины, передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона. Иностранные журналисты прибыли для фотосъемки последствий вооруженного конфликта и следовали в направлении железнодорожного переезда пгт. Андреевка. После этого Маркив произвел в указанных лиц выстрелы из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность в попытках укрыться. В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.С учетом показаний свидетелей и иных материалов уголовного дела вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву в совершении преступления, предусмотренного сразу несколькими пунктами статьи \\"убийство\\", ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.