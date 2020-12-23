Небольшая квартира, занимающая ровно половину дома на улице Пролетарской в городе Новозыбков Брянской области, трое детей, работящая мама – Анна никогда не жаловалась на жизнь. Хоть иногда и было тяжело. Двух сыновей и младшую пятилетнюю дочку она воспитывала одна, муж погиб. Чтобы прокормить семью, устроилась швеей. Мальчишки, которым по 16 и 13 лет, быстро повзрослели и старались брать всю мужскую работу по дому на себя.Их жизнь изменилась полтора года назад, когда в двухквартирный дом въехал новый сосед. Поначалу мужчина просто вел себя странно – воровал у матери-одиночки стройматериалы, мог вылить ведро с помоями на соседское крыльцо, иногда и вовсе справлял нужду у двери, где живут дети. Женщина догадывалась, что у него, возможно, есть психическое заболевание. Она жаловалась на соседа. Ничего не менялось.Утром 15 октября старший сын Анны вернулся домой, забыв вещи. На крыльце столкнулся с соседом. Агрессивный мужчина будто ждал, на ком сорваться. И тут появился подросток. Сосед ударил мальчика обухом топора по голове. Парню удалось убежать и закрыться в доме. Пока приходил в себя, услышал странный треск на чердаке. В доме появился отчетливый запах гари, мальчик понял – начался пожар. Он не успел собрать вещи, накинул куртку и выбежал на улицу, боясь, что балки деревянного перекрытия рухнут в помещение. Пожарные приехали быстро, но дом сильно пострадал, сгорели вещи. Жить здесь было невозможно – крыши фактически нет и сильный запах гари.Так Анна осталась на улице с детьми. Собрать мысли, как жить дальше, не получалось – старший сын в больнице с сотрясением мозга, двое других детей, да и она сама, не имели даже сменной одежды. У них было только то, в чем они вышли в тот день из дома. Семью приютили временно знакомые.От администрации семья получила материальную помощь, при участии уполномоченного по правам ребенка Брянской области Инны Мухиной, сбором средств для погорельцев занялись общественники из АНО «Центр детства и семьи «Мечта». А вскоре про Анну и ее детей написали пост в группе в соцсетях Общероссийского общественного движения «За жизнь!»— Начиная сбор, мы хотели собрать средства на первоочередные нужды семьи. Но нам удалось сделать не только это! Благотворитель нашей программы «Спаси жизнь», узнав эту жуткую историю, решил помочь семье кардинально: помог купить квартиру, — рассказали в общественном движении «За жизнь!» порталу Открытые НКО.Человек, которого теперь благодарит Анна и трое ее детей, сделал это не ради славы или публичной похвалы. О нем вообще известно очень мало, зовут Павел Александрович, он не был знаком с этой семьей и живет даже не в Брянской области. Просто не смог пройти мимо. Благотворитель не просто перевел общественникам свыше миллиона рублей на покупку новой квартиры, чтобы Анна точно больше не вернулась в дом к опасному соседу, но и оплатил расходы на совершение сделки по купле-продаже.— 48 тысяч рублей собрано для семьи подписчиками благотворительной программы «Спаси жизнь» в Instagram. Еще 352 тысяч рублей передано из образовательных учреждений города и района и перечислено на личный счет мамы Анны в ходе сбора, открытого в ВК на личной странице директора АНО «Мечта», — сообщили в брянской общественной организации «Центр детства и семьи «Мечта».Теперь многодетная семья живет в просторной квартире. Для жизни здесь есть все необходимое – кухня, техника для приготовления пищи, комнаты для детей. Анна уже по-хозяйски наводит здесь чистоту, планирует, как и где будет стоять мебель, и каждый раз, говоря о квартире, благодарит тех, кто им помог.— Я хочу сказать большое человеческое спасибо Екатерине Александровне Марковой, руководителю программы «Спаси жизнь» общероссийского общественного движения «За жизнь!» И всем тем, кто оказал нам денежную и вещевую помощь, — сказала многодетная мама в видеообращении.— Павел Александрович, вы купили нам квартиру, — продолжила мысль мамы дочка Дарина. – Теперь нам здесь уютно, тепло, хорошо. Мы вас благодарим, спасибо!Побывав на месте человека, который потерял дом, Анна поняла, насколько таким людям важна поддержка. Она решила передать часть собранных для их семьи средств другим погорельцам.— Анна считает своим долгом оказать поддержку многодетной семье Мешковой Валентины из Погарского района, которая в 2012 году также пострадала в результате пожара. Для мамы Валентины и ее детей Анна, благодаря собранным средствам, приобретет мебель и постельные принадлежности, — рассказали в Центре семьи и детства «Мечта».Еще больше новостей о волонтерстве и благотворительности - на портале Открытые НКО