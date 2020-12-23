Самоубийство Максима Марцинкевича в СИЗО было не случайным. То, что стало известно следствию, грозило пожизненным заключением. И не только ему одному...\\"Главным следственным управлением СК России во взаимодействии с ФСБ и МВД России в Москве, Сочи и Тюмени задержаны 6 лиц, причастных к серии совершенных в начале 2000-х годов особо тяжких преступлений, включая убийства выходцев из Центрально-Азиатского региона. Среди фигурантов – Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды\\", - сообщает СК России.- Собрать необходимые доказательства, подтверждающие участие задержанных в преступной деятельности, удалось в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена посредством сети Интернет летом 2007 года (п.п. «а», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, указанное убийство было совершено в апреле 2007 года вблизи города Королева Московской области группой лиц с целью пропаганды националистической идеологии. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений «Формат 18» и «Реструкт» Максим Марцинкевич. В рамках проведенных следственных действий он также дал показания о совершении совместно с иными участниками националистических организаций в 2002-2006 годах других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв. Так, в августе 2020 года на территории Гагаринского района Смоленской области при проверке показаний Марцинкевича на месте были обнаружены скелетированные останки двух человек с признаками насильственной смерти, личности которых не установлены. Указанное убийство было совершено осенью 2003 года, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.Напомним, в сентябре текущего года Марцинкевич, находясь на пересылочном пункте в СИЗО Челябинска, совершил суицид. В ведомстве отметили, что перед этим Марцинкевич дал подробные признательные показания, которые подтвердились другими уликами и находками останков жертв.- В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика и другие значимые для следствия материалы. При задержании бывший лидер националистической организации «Русская цель» Семен Токмаков оказал вооруженное сопротивление. Однако профессиональные действия сотрудников ФСБ России позволили избежать тяжких последствий. В ходе допроса Токмаков сообщил о совершении особо тяжких преступлений в соучастии с другими членами организации с целью пропаганды националистической идеологии. В частности он дал показания по факту убийства в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения, части тел которых были отчленены и выброшены на территории района Гольяново в Москве, - отметила Петренко.Отметим, что бывший лидер националистической организации \\"Русская цель\\" Семен Токмаков по кличке Бус, который еще в 2002 году выпускал газету \\"Я-Русский\\", в последние годы уже не пытался пробовать себя в политике. После того, как ФСБ разгромила Национал-социалистическое общество (НСО), он примкнул в КПРФ, но пройти на муниципальных выборах в муниципалитет многонационального Троицка это ему не помогло. Он обзавелся семьей и детьми, после чего открыл в подвале одного из домов магазинчик, где торговал традиционного русской одеждой и футболками различных рок- групп. Еще пять лет назад бывшего националиста встречали в троицких детских садах, где он предлагал сделать фотографии детей.Сейчас подозреваемые находятся в суде. Следствие намерено ходатайствовать об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.- Устанавливаются иные соучастники и другие эпизоды преступной деятельности, а также роль и степень участия каждого фигуранта в совершенных преступлениях, - отметили в ведомстве.Напомним, ранее суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Однако следствие на этом не закончилось. Следователи СК России выяснили, что Марцинкевич имеет отношение к серии убийств на национальной почве, которые совершал с 19 летнего возраста с 2003 по 2007 год. О чем заявили официально \\"Комсомольской правде\\".Сообщалось, что он не просто рассказал следствию о своих подельниках, но и указал место криминальных захоронений в лесу. По ориентирам в земле действительно нашли останки. Тесака должны были вот-вот этапировать в Москву, чтобы при нем вскрыть еще одно захоронение и провести следственные действия.16 сентября СК России также сообщили о материалах проверки, которая говорила о том, что Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в ГУФСИН по Челябинской области. Было также приведено содержание двух предсмертных записок, которые говорят о том, что осужденный планировал совершить самоубийство.Там говорится буквально следующее: «я уже вскрыл..., а умирать совсем не страшно…».Напомним, адвокат националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик сообщил СМИ о третьей предсмертной записке, которую нашли в ротовой полости его подзащитного эксперты. В ней якобы написано: убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, а себя, также как иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил\\".Но в октябре под Красногорском грибник нашел друга националиста Тесака Артема Костылева, который решил не дожидаться следователей и предпочел свести счеты с жизнью.27 сентября у памятника родителям преподобного Сергия Радонежского (находится напротив Троице-Сергиевой лавры) появились траурные портреты Тесака. Неизвестные разложили фотографии у подножия памятника, возложили цветы и зажгли свечи.