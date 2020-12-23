Теперь можно «накопить» втрое больше долгов по налогам, чем раньше, и ничего вам за это не грозит. Ну разве только пени за просрочку.Напомним, ФНС имела право подавать в суд на физических лиц и требовать уплаты налогов, пеней и штрафов, если сумма долга превысила 3000 рублей. Но в Налоговый кодекс внесли поправки, которые вступили в силу 23 декабря 2021 года. Отныне налоговики имеют право подавать в суд только после того, как долг превысит 10 000 рублей.Новое правило поможет спокойнее спать многим россиянам. Как выяснили аналитики сервиса «Мои налоги», 42% жителей страны в нынешнем году влезали в долги по уплате налогов. В среднем же каждому россиянину начисляют имущественных налогов на 5000 рублей в год. Раньше за такой долг ФНС могла подавать в суд, теперь такого права у нее нет. Что же касается суммы долга по налогам, при котором могут не выпустить за границу, то она остается прежней - 30 тысяч рублей.КСТАТИЕсть и другие налоговые нововведения, которые вступили в силу 23 декабря.- Сообщать в налоговую о своей недвижимости и автомобилях отныне можно через МФЦ.- Требования об уплате задолженностей по пеням ФНС теперь может отправлять не позже, чем через год после уплаты налогового долга. Либо сразу после того, как сумма пеней превысила 3000 рублей.