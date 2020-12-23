Оказывается, 71% российских компаний уже адаптировались к работе в новых условиях. А говорят: кризис, кризис… Между прочим, в целом по миру этот показатель значительно ниже - 58%.Такие данные приводятся в ежегодном исследовании крупной международной группы HSBC, в ходе которого были опрошены представители более 10 000 компаний из 39 стран на всех континентах - США, Германия, Япония, Китай… Эти материалы финансовые аналитики предоставили в распоряжение «КП».Но вот что касается рентабельности, то тут наши дела поскромнее. Если во всем мире 8% компаний сохранили этот показатель на том уровне, что был до пандемии, то в России таких только 5%, уточнили исследователи, отвечая на вопрос «КП».От наступающего года предприниматели не ждут подарков. Число владельцев, позитивно оценивающих перспективы роста своего бизнеса в ближайшие 12 месяцев, сократилось почти в два раза по сравнению с результатами 2019 г. – с 45% до 24%.В целом же российские компании (77%) не ожидают возвращения к допандемийным доходам ранее конца 2022 года. Хотя примерно каждая шестая компания (17%) ожидают возвращения к докризисному уровню уже до конца года. С наибольшим оптимизмом смотрят в будущее работники таких сфер как фармацевтика, реклама и PR. Осторожнее оценивают свои перспективы в энергетике и химической промышленности. И совсем мало оптимистов среди представителей автопрома, телекоммуникаций, туризма и образования.Чем планируют заниматься российские компании в этот год затишья? Организацией задела на будущее. Оказывается, отечественный бизнес активнее зарубежного готов увеличивать инвестиции — 79% против 67%. Участники опроса выделяют три направления, которые им помогут успешнее развиваться в будущем году – это цифровизация, расширение прав и возможностей сотрудников, а также приверженность принципам ответственного инвестирования (ESG), что включает в том числе повышение экологических показателей.