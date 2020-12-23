Прошедшей осенью полицейский из Иваново, 33-летний лейтенант Сергей В.*, отправился в очередной отпуск и захотел немного подзаработать. Мужчина не пошел по пути случайных, но законных подработок в такси или курьером, а решил нарушить закон и быстро обогатиться на продаже запрещенных устройств.Лейтенант решил продать так называемые «шпионские очки» - устройство, внешне схожее с обычными очками, но оснащенное скрытой видеокамерой и микрофоном для тайной съемки. Подобным устройством пользовались герои известного шпионского боевика «Kingsman: Секретная служба», а также главный шпион планеты - Джеймс Бонд.Откуда именно офицер взял шпионское устройство: купил на черном рынке или изъял у кого-то из ранее задержанных граждан, неизвестно, но клиент нашелся довольно быстро. Тайную встречу назначили у одного из домов по улице 2-я Ключевая в Иваново. Сергей передал новоиспеченному шпиону очки, получил желаемую сумму и, довольный собой, отправился по своим делам. Лейтенант и не подозревал, что уже через несколько дней проданные им очки оказались на специализированной экспертизе, а делом занялась служба собственной безопасности УМВД.«Экспертиза установила, что проданный лейтенантом полиции, инспектором патрульно-постовой службы Сергеем В.*, прибор является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации. Оборот таких устройств запрещен и карается согласно УК РФ. В отношении лейтенанта была начата служебная проверка службой собственной безопасности УМВД по Ивановской области», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органахСпустя несколько месяцев служебной проверки были установлены все детали и обстоятельства правонарушения, и в конце декабря Сергей В.* из рядом полицейских был уволен. В отношении лейтенанта было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренных статьей 138.1 УК РФ - Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.