В новом 2021 году Пятый канал продолжит радовать аудиторию любимыми сериалами. В эфире будут показывать новые эпизоды популярных фильмов про лучших сыщиков страны. В феврале завершаются съемки второго сезона сериала «Условный мент». Это история о бывшем полицейском Дмитрии Рыжове и участковом Арине Гордеевой – прекрасный дуэт актеров Дениса Рожкова и Анастасии Тюниной. Причем новых эпизодов, к радости поклонников проекта, будет уже 50.Поклонников детективного жанра не оставят равнодушными «Ментозавры» и «Крепкие орешки». Премьера состоится в 2021 году.«Ментозавры» - сериал о работе «особого» отдела. В прежние времена существовало понятие «101-й километр», куда отправляли тех, кто не соответствовал моральному облику советского человека. 101-й отдел полиции Коломенского района стал своего рода «101-м километром» для проштрафившихся и неугодных руководству Управления сотрудников полиции. В отделе собраны «сбитые летчики», «хромые утки» и те, кого по тем или иным причинам, в основном за прошлые «заслуги», не уволили сразу, а дали возможность досидеть до пенсии. Каждый из героев по разным причинам оказался в этом отделе, но это не значит, что они смирились с судьбой. Отдел из-за плохих показателей постоянно находится под угрозой закрытия, но главные герои не сдаются, пытаясь доказать, что они лучшие.Главные герои «Крепких орешков» – полные противоположности друг друга. Первый -примерный семьянин, спортсмен. Второй – ловелас и завсегдатай самых злачных мест города. Как только они встречаются, сразу разгорается горячий спор. Оба служат оперуполномоченными в одном управлении внутренних дел по Комендантскому району Санкт-Петербурга, поэтому видеться и спорить приходится постоянно. Но в плане работы такие отношения между операми всем на руку. Руководство научилось извлекать выгоду из вечных споров двух оперов – ведь у каждого из них не только свои взгляды на жизнь, но и свои подходы к работе. Один из них всегда старается действовать в рамках закона, добывая нужные данные «мирным путем». Второй считает, что главное - быстро получить результат, а какими методами – не так уж и важно. Зная о таких особенностях, перед главными героями ставят общие задания, поручая расследование особо запутанных преступлений, и результат всегда оказывается положительным. Единственный нюанс, сами опера не очень любят работать вместе, потому что даже из-за какой-то мелочи между ними начинается очередной спор «про жизнь».ДОБРЫЕ ДЕЛА И СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИВ новом году на телеканале продолжат выходить популярные социальные проекты, благотворительной направленности.Каждый четверг в эфир выходит программа «День ангела». Ее герои – воспитанники детских домов и дети, оставшиеся без попечения родителей. Их заветное желание – обрести родной дом и любящих маму и папу. Эту мечту и старается осуществить Пятый канал. За время выхода программы 279 детей стали счастливыми и живут в семьях, где их понимают, берегут, читают книжки, ходят с ними в кино и дарят родительское тепло. В следующем году таких счастливых семей станет еще больше.«День добрых дел» - еще одна социальная программа. Неравнодушные к чужой беде сердца телезрителей каждую неделю спасают чью-то маленькую жизнь, перечисляя деньги в благотворительные фонды на лечение детей. Все средства, собранные во время программы, идут на покупку необходимых медикаментов, самого современного технологического оборудования и проведение операций.ПОБЕДИМ ПАНДЕМИЮ ВМЕСТЕВ 2021 году Пятый также, как и сейчас, продолжит оказывать помощь во время пандемии коронавируса. Телеканал одним из первых поддержал россиян в период начавшегося карантина. Еще в марте были внесены изменения в сетку вещания, когда о режиме самоизоляции только начинали говорить. Канал перенес время показа любимых детективов на более раннее время. И весь период, когда жители страны были вынуждены сидеть дома, Пятый старался объяснить, как дорого здоровье каждого телезрителя. Самые авторитетные эксперты – актеры легендарного сериала «След» - с экранов телевизоров давали рекомендации и советы, как защитить себя от опасного вируса и какие меры предосторожности нужно соблюдать. Пятый канал запустил свой хэштег #ДомаСПятым. По нему поклонники детективов Пятого канала размещали публикации в поддержку флешмоба. Мы вас слышим, мы знаем, как вам сейчас тяжело, мы стараемся делать все, чтобы вам было проще перенести карантин и сохранить свое здоровье – центральный посыл всех акций, которые запускал Пятый для своих телезрителей. Всяческая поддержка будет оказываться зрителям и в новом году.КСТАТИПятый заявил о себе на весь мирВ этом году телеканал активно представлял свой контент на мировых рынках и форумах в составе российской делегации при поддержке «Роскино». На первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition Пятый привез самые популярные и рейтинговые сериалы собственного производства - лидеры прайм-тайма будней детективы «Свои», «Условный мент», «Великолепная Пятерка», «Стражи Отчизны», а также премьерный проект «Крепкие орешки». Также в секцию non-scripted форума попали уникальные форматы - социальный проект «День ангела» и таинственное шоу «Уличный гипноз».Еще два сериала из детективной линейки канала - «Великолепная Пятерка» и «Условный мент» приняли участие в международном фестивале TIFF Industry в Торонто.Сериал «Стражи Отчизны» впервые был размещен на международной интернет-площадке Amazon. Остросюжетный детектив вышел на российские экраны в марте 2019 года. Теперь сериал доступен зрителям по всему миру. Он выходит на русском языке с английскими субтитрами, в том числе и в HD формате.Пятый канал в ИнтернетеВ 2020 году, по данным сервиса «Яндекс Метрика» посещаемость сайта Пятого канала составила порядка 70 млн уникальных пользователей. Количество просмотров материала сайта – 319 миллионов. Каждый пользователь находился на сайте на 10% дольше, чем в 2019 году.Рост подписчиков в официальных аккаунтах Пятого в социальных сетях составил рекордные 65% к уровню предыдущего года. Аудитория, охваченная постами в социальных сетях, превысила 860 млн человек, а это плюс 230% за год.Аккаунты информационно-развлекательной программы «Светская хроника» в социальных сетях тоже продемонстрировали прекрасный результат. За 2020 год их численность увеличилась до 200 тысяч, рост составил более 260% по сравнению с результатами годом ранее. Реклама