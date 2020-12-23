Что подарить ребенку на новый год? И чтобы понравилось, чтобы по делу и не тратить много времени на поиски подарка. Куклы, машинки, игры, плюшевые мишки - все было…Подарите впечатление!Подарочная карта для детей способна превратить поход за книгой в целый квест, а начинающего читателя – в настоящего читай-агента, который делает мир лучше, читая хорошие книги.Радость выбора«Личную карту читай-агента» приобретают родители, а радость выбора книг достается юным читателям. Детям важно, чтобы с ними общались по-взрослому, позволяли самостоятельно принимать решения. Когда ребенок сам выберет понравившиеся книги, и совершит покупку - нет сомнений, что эти книги будут прочитаны в первую очередь, без напоминаний и настоятельных просьб.Выбор ребенка ограничен только заботой взрослых о том, чтобы он читал хорошие и добрые истории. Карта действует на книги с ограничением 0+, 6+, 12+ - а значит, гарантированно убережет ребенка от неподходящей ему по возрасту информации.Желания сбываютсяЧтение для детей – прежде всего, удовольствие и приключение. Заставить ребенка полюбить читать невозможно. Дайте ему почувствовать, что чтение — это интересно, а книги помогают фантазировать и мечтать. Новый год самое лучшее для этого время!«Личную карту читай-агента» для детей можно найти в сети книжных магазинов «Читай-город». А еще там есть подарочные карты с новогодним дизайном. Кстати, отличный подарок для любимых, друзей и коллег. Точно не прогадаете!А если ребенок еще маленький?Есть книги, от одного вида которых, сразу поднимается настроение. Виммельбух (или книжка-гляделка) «Где же Санта» - как раз такая. Яркая, красивая и очень интересная. С заданиями на внимательность, сочными картинками и увлекательными историями. Эта книга совершенно точно станет отличным подарком малышу к новогодним праздникам.В предпраздничной суете случается, что-то идет не так, как мы задумываем. Вот и у Санты вдруг заболели олени. Это катастрофа, ведь теперь миллионы людей рискуют остаться без подарков. Эльф Циферка предлагает выход: он конструирует Робооленя, который должен доставить Санту везде, куда надо. Однако Санта, еще не освоившись с управлением, нечаянно отправляется вместе с эльфом и подарками в открытый космос. Путешественникам предстоит побывать на множестве планет, среди которых Снегошария, Планета Эльфов, Планетопудинг, Мимими, справиться с различными заданиями и вернуться на Землю к Рождеству. Но без помощи читателей с некоторыми задачками точно не справиться!ИД «Комсомольская правда», 2020.Купить здесь: https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/2826963/Особых слов заслуживают иллюстрации книги – подробные, необычные, их можно рассматривать бесконечно долго. Кроме больших картинок, на страницах есть и маленькие рисунки, которые можно использовать в развивающих играх наподобие «Найди и покажи!»