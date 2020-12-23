22 декабря министр спорта России посетил Калужскую область. Во время визита в Обнинске Олег Матыцин встретился с главой региона Владиславом Шапшой, а также состоялась официальная церемония подписания соглашения между Минспорта России и правительством Калужской области о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Подписи под документом поставили Владислав Шапша и Олег Матыцин.СПОРТ ИДЕТ В ГЛУБИНКУКак отметил министр, это документ предполагает развитие планов, связанных с проведением соревнований в Калужской области, с подготовкой кадров и укреплением спортивной инфраструктуры.«Мы видим опыт в производстве спортивного инвентаря в Калужской области, профессиональный подход в подготовке тренеров и спортсменов, а также заинтересованность главы региона в развитии всех сегментов спорта, физической культуры. Для нас это очень важно», - отметил Олег Матыцин.Владислав Шапша сообщил, что Калужская область тесно сотрудничает с Министерством спорта России. За последние 8 лет было построено 39 спортивных капитальных сооружений, 93 универсальных спортивных площадки и сотни других объектов. Эта работа будет продолжена.«У нас есть большие планы, - пояснил губернатор. - Мы надеемся на поддержку Министерства спорта России при строительстве Центра гребного спорта на Яченском водохранилище в Калуге и других спортивных объектов, которых ждут калужане. Мы стараемся строить их не только в больших городах. Очень важно, чтобы наряду со спортом высоких достижений мы поддерживали и массовый спорт».В ходе рабочей встречи Олег Матыцин и Владислав Шапша обсудили строительство и реконструкцию спортивных объектов в области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», также была затронута тема строительства Дворца спорта в Калуге. Министр выразил уверенность в том, что стандарты, по которым возводится спорткомплекс, соответствуют всем требованиям для проведения международных соревнований. Но главное, подчеркнул Олег Матыцин, спортивный объект строится, прежде всего, для жителей Калуги и области.ДВЕ ТРЕТИ ВСЕХ БЕГОВЫХ ЛЫЖ МИРАКроме того, Владислав Шапша и Олег Матыцин посетили ряд спортивных центров и производств в Калужской области. В первую очередь высокопоставленные гости приехали в Центр Спортивных технологий в городе Балабаново. Это лидер российского производства лыж и другого спортивного инвентаря для ведущих мировых брендов. Ежегодно в рамках полного цикла выпускается более миллиона пар беговых лыж, около двух миллионов пар лыжных палок и палок для скандинавской ходьбы, миллион хоккейных клюшек. На долю предприятия приходится около двух третьих всех беговых лыж мира.В ходе встречи обсуждались вопросы развития и продвижения отечественного бренда спортивного инвентаря. Для этого необходимо создание при содействии Минспорта России и спортивных федераций специализированной научно-технической лаборатории для оказания содействия в разработке высокотехнологичной продукции для сборных команд России с привлечением тренерского состава, спортсменов, а также специалистов в области химии, биомеханики, метеорологии и других. Кроме этого, обсуждалась возможность централизованных закупок спортинвентаря для нужд спортивных школ.«Мы видим перспективы производства инвентаря и оборудования в Калужской области, потому что вопрос, связанный с обеспечением занятий не только профессиональным спортом, но и массовым, должен рассматриваться в совокупности с необходимым оборудованием и инвентарем, - отметил Олег Матыцин. - Здесь есть опыт, заинтересованные творческие талантливые люди. Мы будем делать все возможное, чтобы это сотрудничество развивалось».ИКОНА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВТакже в Обнинске в школе олимпийского резерва «Олимп» министру была представлена икона «Собор святых воинов, покровителей спорта».Икона утверждена Советом иконописцев Троице-Сергиевой лавры. Ее описание составил настоятель Свято-Георгиевского Мещовского мужского монастыря архимандрит Георгий. На ней изображены Святой праведный Федор Ушаков, Преподобный Александр Пересвет, Святой Нестор-спортсмен, Илья Муромец, Святой Благоверный князь Александр Невский. Икона была создана для официального почитания всему большому спорту России и для статуса главной святыни спорта России.«Это, наверное, первая икона в России, которая написана специальным образом. У нас есть хорошая традиция – покровительство святых разным видам деятельности. Это первая икона, которая посвящена очень непростому и ответственному труду спортсменов. Это люди, которые отстаивают на мировых аренах не только свою честь, но и честь своей страны», - подчеркнул Владислав Шапша.