«Мы очень быстро перестроились»- Александр Яковлевич, уходящий год был странным и сложным. Как ваш музей его пережил?- Да, мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, а в чем-то для нас и форс-мажорной. Музей живет, когда он полон посетителей. У нас есть своя аудитория, это семьи с детьми, школьники, молодежь, патриотические движения, и вообще все, кто не равнодушен к истории. Для них мы готовим специальные программы, делаем так, что в музее можно провести с семьей целый день, и никому не будет скучно. Видеть закрытые двери и пустые залы, как весной и летом, и сейчас во время второй волны - очень нелегко. Вы же знаете специфику нашего музея: тут важен живой контакт, эмоция, которую не заменить ни кино, ни интернетом, ни чем-либо еще.Тем не менее, мы перестроились очень быстро – ни на день не прекратили ни экскурсионную, ни выставочную деятельность. Сразу после закрытия музеев в марте мы два раза в неделю стали размещать на YouTube-канале музея экскурсии-викторины по экспозициям и залам, программы о самых интересных экспонатах, мастер-классы, конкурсы, циклы видео-лекций.- Люди откликнулись на такое предложение?- Больше того, наверное, мы стали единственным на то время музеем, который готовил новые видео-экскурсии по запросу своей аудитории, через голосование на сайте.Продолжилась выставочная работа. За время первой волны пандемии на сайте музея появилось около 20 онлайн-выставок, а за весь за этот год подготовили более 50. Среди них – «Моя Победа», открытая к 9 мая, к юбилею Парада Победы - «Парад Победителей», «Дальневосточный финал» – к 75-летию окончания Второй мировой войны.И здесь, конечно, надо поблагодарить Министерство культуры и лично министра Ольгу Любимову за поддержку музея, без которой мы вряд ли смогли бы сделать все, что удалось. Несмотря на падение доходов, мы не снизили своей активности и полностью сохранили все наши проекты.Юбилей Победы отменить нельзя!- В этом году мы отмечали 75-летие Победы. Пандемия скомкала планы - но что все-таки вам удалось реализовать?- Мы очень серьезно готовились к этому юбилею, провели капитальный ремонт и обновление выставочного пространства, сегодня это, по сути, уже другой Музей. Он стал более комфортным, дружественным для посетителей. Подготовили праздничную программу. Но менее чем за два месяца до Дня Победы был объявлен режим жесткой изоляции. Пришлось перестраиваться, что называется, «на взлете», полностью переходить в цифровой формат.Центральным событием года было для нас создание экспозиции «Подвиг народа», над которой мы работали полтора года и планировали открыть в День Победы. И мы, несмотря ни на что, это сделали. Я очень доволен, что 9 мая ее смогли увидеть по телевидению и в режиме онлайн миллионы жителей страны, в том числе наши дорогие ветераны.- Расскажите про экспозицию.- Это самый масштабный, и, на мой взгляд, интересный творческий проект музея за последние годы. В мировой музейной практике аналогов ее, кстати, просто не существует. Если говорить цифрами, то это три тысячи квадратных метров интерактивного музейного пространства, около семи тысяч подлинных экспонатов, восемь тысяч архивных и кино/фото документов.Мы стремились не загрузить посетителя обилием информации и артефактов, а создать подлинную атмосферу времени, погрузить его в пространство исторической реальности 1941-45 годов и дать ощутить себя участником тех событий. Я считаю, что именно это – передать эмоциональную память – в первую очередь нужно нашим детям и подросткам, для которых война уже далекое прошлое. Поэтому во многом мы ориентировались на подрастающее поколение, чтобы они прочувствовали настроение, дух эпохи, ощущение людей, что они переживали, чем жертвовали ради Победы.- Как удалось добиться такого эффекта?- Все это стало возможным благодаря современным технологиям и новым творческим решениям – здесь сочетаются мультимедийные комплексы, трехмерные интерактивные панорамы, голографические проекции, фильмы-реконструкциями… По сути, мы объединили возможности кино, театра, реальные артефакты и кадры кинохроники.С содержательной точки зрения, экспозиция открывает малоизвестные страницы Великой Отечественной войны – как жила воюющая страна за пределами фронта. Такого всеохватывающего подхода раньше не было. Для нас война – это прежде всего фронт. Но не менее судьбоносные вещи происходили в тылу и на оккупированных территориях – беспрецедентная по своим масштабам и срокам эвакуация промышленности, сопротивление и партизанское движение, восстановление заводов, научные открытия и сохранение культурных ценностей...Состоялись и запланированные ко Дню Победы праздничные мероприятия: на Youtube-канале и сайте музея прошли гала-концерт участников фестиваля детского-юношеского творчества «Журавли Победы», танцевальный флешмоб «Вальс Победы», онлайн-марафон «Песни Победы» и конкурс чтецов «О войне и Победе».Нельзя опускать планку- Сложно было организовать онлайн посещения музея?- И да, и нет. Я уже говорил, что никакие виртуальные форматы не заменят живого общения и личного присутствия. Когда все перешло в онлайн, то главным, конечно, стало сохранить контакт с нашей аудиторией, использовать возросшую потребность людей в качественных программах, которые можно найти в сети.При этом нельзя сказать, что пандемия заставила нас шагнуть в совсем уже новую для себя область. Музей Победы активно присутствует в интернете еще с 2018 года. На нашем YouTube -канале всегда можно было найти ролики о самых интересных музейных событиях и выставках.Сложность не в том, чтобы записать и выложить экскурсию, а в том, чтобы найти новые форматы. Ведь мы вышли на площадку, где господствуют гиганты кино- и развлекательной индустрии, критерий успеха в этом мире один – посещаемость, а так называемый контент, его качество и культурный уровень отходят на второй план. Такого не должно быть. И это стало, думаю, вызовом для всех музеев – нужно бороться за аудиторию и не опускать при этом планку.- И как этого добиться?- Мы сделали ставку на нестандартные подходы и креативные решения, пытаемся «зацепить» посетителя. Не просто даем видео-экскурсию, а включаем викторины, мультимедийные элементы, дополняем их мастер-классами. За это время было снято и выложено на нашем сайте и YouTube-канале свыше 60 таких экскурсий-викторин по экспозициям музея. Не забыли и о самых маленьких наших посетителях – 15 видеосказок записано специально для них.В интернете нет ни временных, ни географических границ. Недавно мы запустили онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг народа» на платформе Zoom, а это уже, как вы понимаете, живой контакт в реальном времени, индивидуальная экскурсия в сопровождении экскурсовода-эксперта. Кроме того возможны индивидуально подобранные программы (адаптированные к запросу конкретного зрителя), и даже специальные экскурсии в выходные в ночное время, для тех кому не спится. Много других идей.- Люди оценили ваши усилия?- Посещаемость интернет-проектов музея с начала года выросла в 3 раза. Только количество просмотров на YouTube-канале Музея Победы составило более 3,5 миллионов. Согласно статистике мы значительно расширили молодежную аудиторию, к чему в первую очередь стремимся. Но и доля представителей старшего поколения тоже возросла в тысячи раз.Главное, что нам удалось, я считаю, это сохранить доступ людей к музейным ценностям даже в таких непростых обстоятельствах. Наши экскурсии смотрят не только в Москве, но и по всей стране – от Архангельска до Якутска. До полутора миллионов увеличилось число зарубежных пользователей из разных уголков планеты.- Когда пандемия закончится, вы не откажетесь от такой формы работы?- Нет, конечно. Мы обязательно продолжим наши онлайн-программы в будущем на всех ресурсах и на сайте музея. Думаю, пользователи интернета по достоинству смогут оценить и наши Zoom-экскурсии. Будем расширять аудиторию через дружественные ресурсы. Например, совсем недавно, в декабре, стартовал совместный с КП проект, в рамках которого на сайте и соцсетях издания каждую пятницу будут транслироваться виртуальные экскурсии Музея Победы по лучшим выставкам этого года.Но экспозицию «Подвиг народа» нужно увидеть воочию, своими глазами, чтобы полностью погрузиться в ту эпоху. Поэтому мы с нетерпением ждем окончания ограничений и возвращения посетителей.- В музейном комплексе работает кинотеатр, репертуар отличается от того, что показывают в других кинотеатрах?- «Поклонка» создавалась для популяризации отечественного качественного кино, в том числе и военно-исторического, куда можно прийти всей семьей. Поэтому он ориентирован не столько на коммерческие показатели (хотя их мы, конечно, имеем в виду), сколько на культурно-просветительскую деятельность.За это время мы, как мне кажется, заняли свою нишу. Стали популярным местом премьерных показов российских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Здесь, например, прошли премьеры фильмов «Ржев», «Подольские курсанты», «Балканский рубеж», «Война Анны», «Коридор бессмертия» и другие. Но главным критерием формирования репертуара кинотеатра является качество и художественная ценность фильмов, в том числе и зарубежных.Очень востребованным наш кинотеатр оказался и как площадка проведения кинофестивалей. В этом году, за месяцы, относительно свободные от ограничений, у нас прошло три кинофестиваля: кинофорум Дни военно-исторического кино, Московский фестиваль «Будем жить», Благотворительный фестиваль «Лучезарный ангел». В прошлом году, помимо других, мы стали площадкой и 41-го Московского Международного Кинофестиваля. Будем и дальше развивать это направление.- Что ждать от музея в 2021 году?- Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация, связанная с пандемией, насколько быстро удастся всем нам, в том числе и музеям, вернуться к нормальной жизни. Поэтому выставочные планы у нас, конечно же, есть, однако пока только в онлайн формате. Но, в любом случае, опыт уходящего года не пройдет даром. Все новое, что возникло, в том числе и в цифровых форматах, уже не исчезнет и останется жить. Мы научились работать онлайн. Даже нашу новогоднюю «Елку Победы», очень популярную у детей, проведем в этом году на сайте музея, кстати, у нас уже много оригинальных идей по его дальнейшему развитию. С нового года планируем запустить собственный онлайн-канал вещания с разнообразными интересными программами для всех категорий и возрастов посетителей. Никакая пандемия не должна лишить возможности приобщаться к славной и победоносной истории нашей страны.