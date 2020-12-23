- ...Анна, вы в курсе, что настоящий баттл по приготовлению борща проходил на днях у вас в Киеве? Там высокопоставленные - действующие - правительственные чиновники участвовали.- Я что-то такое краем уха слышала. И, думаю, что ни у кого из украинцев нет времени смотреть на их перформансы очередные. Вчера где-то «95 квартал» выступал у нас в городе, и люди пикетировали это представление.- За что их пикетировали-то? Они же без президента, без Зеленского.- Скорее всего, из-за того, что одним позволены концерты и есть возможность зарабатывать, а других артистов и предпринимателей, их все время в чем-то ущемляют, им - нельзя. А это один и тот же цех. Наверное, они обижаются, это несправедливо. Но я далека от этого.- А информация про борщовый баттл, значит, такая. Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, и министр защиты окружающей среды и природопользования Роман Абрамовский, с одной стороны, и Ольга Стефанишина, вице-премьер, вместе с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко соревновались - кто лучше приготовит блюдо. В итоге выиграл «евроатлантический борщ» Стефанишиной. Даже не украинский почему-то победил. Вы за какой борщ, за какую команду?- Александр, знаете, когда я варю борщ, кроме моего мужа, никто этого не видит. А здесь - баттл, шоу. Что здесь сказать? Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.Сейчас очень тяжело в стране, люди считают уже копейки даже для того, чтобы купить продукты для борща. И это не шутки.Женщины между собой обсуждают, как сделать новогодний салат оливье без мяса.И все эти перформансы, все эти постоянные спектакли, игры…А чтобы подумать, как народ накормить... Вот вопрос для того же министра окружающей среды сегодня. Подумать, как сохранить землю, как улучшить условия жизни людей.Чтобы об этом думать, надо что-то понимать в своей профессии, в своем предназначении, в своей миссии. Надо иметь ответственность, надо иметь профессионализм, опыт и все те качества, которые нужны власти.А если этого всего нет, начинаются постоянные какие-то игры. От их борща прокисшего уже тошнит Украину.- Вы в курсе, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса украинского культурного наследия? Это еще 11 декабря Ткаченко заявил.- Ну, если украинская культура – это борщ только… О других каких-то культурных ценностях они не думают, они их разворовывают, они их вывозят. Остался только борщ, и то прокисший.Если это будет символом украинской культуры в мире,- мне очень жаль мою страну и мой народ, который имеет действительно глубокие корни, глубокую историю,- в Киевской Руси, в русском, многонациональном нашем государстве общем. (Речь об СССР. - А.Г.) У нас - культура, которая обогащалась за счет других культур наших братских народов, так мы развивались. Сейчас остался прокисший борщ. Мне очень жаль.- Анна, когда мы делаем с вами интервью, всегда какой-то оптимизм у нас в финале. И мы говорим, что надежда остается, что - «будем надеяться»... Этот год у нас был весь скроен и соткан из надежд, которые так и не сбылись. Что-то ещё осталось в запасе?- В эти минуты, Александр, когда вы позвонили, я как раз готовлюсь к разговору с владыкой Павлом - Епископом Украинской православной церкви (Московского патриархата). Мы будем говорить о Рождестве, о том, что дал нам этот год, какие уроки он принес украинцам и какие надежды.Знаете, когда я перечитывала Евангелие от Луки, вторую главу (всегда перед Рождеством мы это делаем), я думала об Ироде, который убивал детей. Я думала о тех 200 детях на Донбассе, которых убила война. Это две «небесные сотни», о них никакая наша власть никогда не вспоминает.Я бы хотела, чтобы в следующем году для украинцев главной осталась надежда на то, что Ирод умрет, что война (а война – это Ирод) закончится. И что не будет править после Ирода его сын, и Иосифу со святым семейством не придется еще ждать, чтобы вернуться на свою родину.Для меня это символично. Ирод – это война. Святое семейство - наше, общее...И ещё вот главная для меня надежда – здоровье людей и воссоединение нашей семьи украинской, нашей общей семьи, с нашими братьями. Вот это самое главное для меня. Это самая главная мечта на 2021-й.Я вас поздравляю с праздниками, с Новым годом. Вам здоровья, добра. И дай нам Бог, чтобы мы вернулись все в нашу семью.- Спасибо огромное. Очень хорошие слова. Берегите себя, не болейте.- Спасибо, Александр. Всего доброго вам.