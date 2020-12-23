Разработка экологически безопасных буровых растворов, не уступающих дорогостоящим зарубежным аналогам по функциональным характеристикам, - важнейшая задача российской нефтегазовой отрасли. Буровые растворы высокого экологического класса могут быть использованы при освоении месторождений Крайнего Севера с хрупкой экосистемой, в том числе на проекте «Восток Ойл». Их планируется производить из растительных масел и с применением биоразлагаемых компонентов, пояснили в нефтяной компании.Технологию производства экологически чистых буровых растворов нового поколения «Роснефти» удалось разработать вместе со специалистами Сибирского федерального университета. Сейчас проводятся комплексные фундаментальные исследования рецептур. Работы ведутся в двух направлениях:- Исследуются способы модификации древесной коры и гидролизного лигнина (cложное полимерное соединение, содержащееся в клетках сосудистых растений) для придания им новых физико-химических свойств. Работы ведутся вместе с Институтом химии и химической технологии Сибирского отделения РАН;- Разрабатываются биоразлагаемые компоненты буровых растворов на основе технических растительных масел крестоцветных масличных культур, возделываемых в Красноярском крае. Работы ведутся вместе со специалистами Красноярского государственного аграрного университета.СПРАВКА «КП»Сибирский федеральный университет участвует в программе подготовки рабочих и инженерных кадров для инновационных проектов «Роснефти» в Восточной Сибири. СФУ является партнером компании по довузовской подготовке учащихся в «Роснефть-классах». Они получают дополнительное образование по профильным предметам (математике, физике, химии). За последние годы в компанию были трудоустроены более 100 выпускников этих классов, получивших профильное образование в Сибирском федеральном университете.