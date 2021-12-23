Роспотребнадзор и «Комсомольская правда» подвели итоги совместной работы в 2020 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение уходящего года сотни тысяч читателей, зрителей и слушателей ресурсов крупнейшего издательского дома РФ – «Комсомольской правды» - получили возможность узнать все о здоровом, безопасном и качественном питании; поправить свое здоровье и здоровье своих семей, избежать появления лишнего веса и сопутствующих ему заболеваний. Таков итог информационного партнерства «КП» и Роспотребнадзора.

Ведущие эксперты, сотрудники Роспотребнадзора, диетологи, политики, спортсмены и звезды шоу-бизнеса рассказывали о своем опыте и делились секретами хорошего самочувствия.

Публикации, лекции, видеоинтервью, онлайн-конференции, радио-марафоны, флешмобы и лайфхаки охватили самый широкий круг вопросов по теме здорового питания:

- Как избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье;

- Правила здорового питания в сезон гриппа, простуд и пандемии COVID-19»;

- Здоровое питание и генная инженерия (ГМО). Мифы и реальность»;

- Питания для детей, беременных женщин и людей старшего поколения;

А также, как совместить здоровое питание и новогодние застолья, правила выбора и хранения новогодних подарков и традиционных продуктов для праздников.

Все материалы, подготовленные в ходе партнерства можно увидеть на сайте «Комсомольской Правды» в специализированном разделе «Время питаться правильно!», а также на сайте www.здоровое-питание.рф. и в социальных сетях проекта.

Справочно:

Совместный проект с «Комсомольской правдой» - продолжение комплексной работы Роспотребнадзора по повышению информированности населения о преимуществах здорового образа жизни, которая будет продолжена в наступающем 2021 году. Эта работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», являющегося частью национального проекта «Демография». Его главный приоритет — сохранение и преумножение населения. В рамках федерального проекта внедряется система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, ведется контроль за показателями качества продуктов питания на полках магазинов, а также приняты новые санитарные правила и нормы, направленные на повышение качества пищевой продукции. Так, в регионах России оборудовано 17 испытательных лабораторных центров. Исследуются 12 групп пищевой продукции, каждая по 10–15 показателям (микро- и макроэлементы, включая витамины, трансизомеры, антибиотики и т. д.).

Планируется, что в ходе реализации проекта более 30 млн человек в 80 субъектах РФ будут охвачены обучающими (просветительскими) программами по вопросам здорового и сбалансированного питания.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте www.здоровое-питание.рф.

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