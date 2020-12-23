Эта почетная награда получена за участие в общероссийской акции взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса «#Мы вместе».Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии нового коронавируса. «С самого начала пандемии мы заботимся о том, чтобы поддержать в этот непростой год всех тех, кто в этом особенно нуждается, - отметил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров. - Мы помогали многодетным семьям и пенсионерам в рамках социального проекта «Корзина доброты», бесплатно доставляли продукты для сотрудников медучреждений, работающих «в красной зоне», в магазинах старались соблюсти все меры безопасности для наших сотрудников и гостей, в особенности - для пожилых людей. Мы рады, что благодаря нашему взаимодействию с «Общероссийским народным фронтом» мы оказали реальную помощь тысячам россиян. Доверие и благодарность, которые мы получаем, - это самая главная награда».Комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавируса, а также для поддержки наиболее уязвимых категорий граждан, которые реализовывала «Пятёрочка» с начала пандемии, все видели в регионах присутствия торговой сети. Кроме того, компания организовала специальную горячую линию для адресной помощи пенсионерам, находящимся на самоизоляции. Таким образом, создавалась возможность обеспечения пожилых людей продуктами и услугами в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Специальные сотрудники в колл-центре «Пятёрочки» работали непосредственно на данное направление. Они принимали заявки и обрабатывали заказы на покупку продуктов и необходимых лекарств. Их нуждающимся доставляли волонтёры.Кроме того, социальным работникам и волонтёрам в период самоизоляции предоставлялась скидка при предъявлении соответствующего документа во всех «Пятёрочках». Их на 30 сентября 2020 года в 66 регионах Российской Федерации насчитывалось 16 385.КСТАТИПамятная медаль “За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»” вручается гражданам и организациям за активное участие в организации и проведении Общероссийской акции взаимопомощи \\"#МыВместе\\" в 2020 году. Вручение памятной медали производится от имени Президента Российской Федерации.