22 декабря на платформе Российской электронной школы появился урок о национальных целях и национальных проектах. Урок поясняет школьникам, а также их родителям и другим членам семей какие возможности национальные проекты дают персонально им.«ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ СЕМЕЙ»Понимать, что происходит в стране, знать о возможностях для саморазвития, предоставляемых государством, уметь ими воспользоваться – важные навыки каждого современного человека. Для развития этих навыков у школьников Министерство просвещения РФ, некоммерческая организация «Национальные приоритеты» и группа компаний «Просвещение» запустили на платформе Российской электронной школы урок на тему «Национальные проекты России».«Национальные проекты, казалось бы, не детская тема. Но в нацпроектах очень много возможностей для детей и их семей. Мы считаем важным, чтобы дети сами знали о них и даже могли бы помочь узнать о них дома своим родителям, - сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. - Платформа РЭШ позволяет интересно рассказать о нацпроектах в формате красивых видео, увлекательных историй, нескучных тестов. Мы специально сделали акцент на то, что интересно детям: на возможности развития талантов детей и самореализацию, на экологичное отношение к окружающей среде, правильную организацию жизни».«Понимание национальных проектов дает понимание своей страны – не лозунгами и статьями в СМИ, а в том формате, в котором удобно усваивать информацию ребятам. Школьники сегодня – инициативны и очень конструктивны, мы видим их стремление быть частью активного общества, поддерживаем и разделяем его», - добавил президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙУрок уже находится на сайте Российской электронной школы (смотрите по ссылке). Состоит из небольших видеоблоков и интерактивных заданий.В видео – основные материалы урока, где рассказывается о национальных целях и национальных проектах. О том, как их развитие способствует росту качества жизни людей. Урок знакомит школьников со всеми пятью национальными целями и тринадцатью национальными проектами, рассказывает, как они связаны между собой, повествует о том, что осуществляется для их реализации.Пройти урок могут все желающие. На портале Российской электронной школы урок размещен в разделе «Учебные предметы», подразделе «Обществознание». Урок будет интересен школьникам 10-15 лет.