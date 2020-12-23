Выплаты врачам, которые будут бороться в предстоящие праздники с коронавирусом, удвоят, а 31 декабря сделают выходным днем. Об этом заявил Владимир Путин на Госсовете, который проходил уже в обновленном составе и в новом конституционном статусе. Причем за авторство предложения сделать последний день года нерабочим развернулась настоящая битва. Озвучил эту идею глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, за что на него осерчал выступавший следом глава ЛДПР Владимир Жириновский, заявивший, что он это предлагал уже давно.Так или иначе, Путин идею поддержал.- Отдыхать - не работать, у нас праздников много – одним больше, одним меньше, - сказал он. – 31 числа своеобразная работа организуется, мягко говоря. Поэтому надо поддержать. Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я обращаю внимание на предложение и рекомендую тем субъектам, где еще такое решение не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня.До этого момента на своем уровне 31 декабря объявили выходным для госслужащих и рекомендовали сделать это всем остальным главы 40 регионов из 85. Не успел еще завершиться Госсовет, как к ним присоединился Кузбасс. По всей видимости, в ближайшее время то же самое сделают и все остальные.В ходе Госсовета президент поручил доработать национальный план по развитию страны и на его основе сформулировать по каждой национальной цели конкретные задачи и результаты, которые будут достигнуты за ближайшие три года.- Обозначенные задачи и результаты должны быть предельно конкретными и вести к ощутимому развитию страны, к повышению качества жизни наших граждан, иначе вся эта работа ничего не стоит, - заявил Путин. - Они должны, наоборот, продемонстрировать не бумажный, а реальный прогресс по достижению каждой национальной цели, отражать изменения в жизни людей.ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН- (О дальневосточном гектаре) – Земли-то много, но обустроенной земли, обеспеченной инфраструктурой, недостаточно, не хватает. Даже первые шаги по выделению дальневосточного гектара показали, что были случаи, когда давали землю в таком \\"неудобье\\", использовать эти гектары было совершенно невозможно.- По поводу того, что меняется руководство в Штатах, и нам будет труднее... Я не думаю, будет, как обычно. Мы не должны на это ориентироваться, мы должны понимать, где нас ожидают какие-то сложности, угрозы, заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу - и в экономике, и в сфере повышения нашей обороноспособности.- Только 2% школ, а их у нас 39,9 тысяч, и только 2% работают в онлайн-режиме. И связано это не только с коронавирусной инфекцией, связано это и с гриппом, и с некоторыми другими сезонными заболеваниями. Так бывало раньше, как вы знаете, и в советские времена так бывало, когда грипп свирепствовал, школы иногда закрывались. Поэтому просто это вынужденная мера.- За работу в праздничные дни полагается двойная зарплата, в том числе и врачам, однако Трудовой кодекс не предусматривает аналогичного увеличения. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере.- (О дороговизне билетов на Дальний Восток) 7 млрд рублей у нас на эти перевозки субсидий. Мне кажется, этого мало - не кажется, я уверен, что этого мало. Можно планов иметь громадье - и до 2030 года, и еще на тысячу лет вперед, но гражданам сейчас надо летать. Надо сшивать территории!