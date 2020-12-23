Поклонники Бренджалины ликуют. Анджелина Джоли и Брэд Питт поделили детей.Стало известно о неожиданном решении Анджелины Джоли. Она разрешила своим биологическим детям от Брэда Питта - 14-летней дочери Шайло и 11-летним близнецам Ноксу и Вивьен провести Рождество с отцом.С Джоли на это время останутся старшие дети, которых она и ее бывший муж усыновили и удочерили, - речь о 16-летнем Паксе, 15-летней Захаре и 19-летнем Мэддоксе. Последний, к слову, официально уже считается взрослым и может сам решать, где ему находиться.\\"Брэд и Анджелина в равной степени ответственны за нескончаемую драму. К сожалению, их дети страдают от этого больше всего\\", - приводит издание Us Weekly заявление анонимного источника.Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году. Голливудская актриса заявила о разводе с возлюбленным и забрала шестерых детей, потребовав у суда единоличной опеки над ними. Долгое время звездная пара не могла решить многочисленные вопросы с разводом. Бракоразводный процесс завершился лишь в 2019 году. При этом проблемы опеки над детьми так и остались открытыми.В начале 2021 года Анджелина и Брэд планировали собраться все вместе на рождественские праздники, но ситуация изменилась, когда спор между ними вспыхнул с новой силой. Джоли была разочарована неудачным ходом разбирательства по делу об опеке, но ради наследников нашла в себе силы и совершила благородный поступок по отношению к Питту. К слову, Брэд всегда настаивал на совместной опеке над отпрысками.