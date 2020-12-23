Расследование уголовного дела о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова продолжается. К ним домой приезжал следователь. Как и раньше они отказались от очной ставки с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной, которых обвиняют в мошенничестве.Адвокат обвиняемых Анатолий Кучерена сообщил, что Цивины будут через суд расторгать договор ренты и принудительно возвращать Баталовым имущество. Речь идет об 1/3 четырехкомнатной квартиры в доме по улице Серафимовича, о так называемой мастерской Баталова в этом же доме и о квартире в 1-м Самотечном переулке, то есть о трех объектах недвижимости, которые по договорам ренты перешли от Марии Баталовой к Наталье Дрожжиной.- Совсем необязательно расторгать договоры через суд. Есть более простой и эффективный путь, - считает адвокат Баталовых Юлия Антонова. - Наталья Дрожжина может подписать у нотариуса соглашение о расторжении ренты хоть сегодня. После этого к нотариусу придет Мария Алексеевна или Гитана Аркадьевна, действующая от ее имени, и тоже подпишет это соглашение. Сторонам даже не нужно встречаться. Нотариус передаст соглашение в Росреестр. После этого имущество вернется к Марии Баталовой и эпопея на этом закончится.- Как просто! Чего же мучаются Баталовы и Цивины уже четыре месяца? Одни не могут вернуть имущество, другие не могут его принять…- Еще в самом начале мы предлагали Цивину и Дрожжиной встретиться и найти компромисс. Они много рассуждали, но ничего не делали. Думаю, опытный адвокат Анатолий Григорьевич Кучерена тоже им предлагал самый простой путь - пойти к нотариусу и подписать соглашение.- В чем же дело?- В том, что у Дрожжиной и Цивина не было желания расторгать договор добровольно. Его нет и сегодня. Они только говорят об этом. Но ничего не делают.- Над ними висит уголовное дело…- Расследование уголовного дела о мошенничестве в любом случае не прекратится. Эта история носит публичный характер, над ней очень серьезный контроль. Но добровольное расторжение ренты было бы смягчающим обстоятельством при назначении наказания обвиняемым.На днях прокуратура должна будет подать гражданский иск о признании договоров ренты недействительными. У прокуратуры есть такое право, она может обращаться в суд в интересах потерпевших, если они относятся к социально незащищенным группам - инвалиды, престарелые. Если суд признает сделку недействительной, тогда на основании этого решения Росреестр прекращает договор ренты и имущество возвращается к Марии Баталовой. То есть по-прежнему есть два пути: либо добровольно расторгнуть сделку через нотариуса, либо через суд признавать ее недействительной. Но уголовной процесс все равно будет идти своим ходом.- Как я слышала, Гитану Аркадьевну вызывали в прокуратуру, к ней домой приходил следователь… Она все еще отказывается от очной ставки с Цивиным и Дрожжиной?- К счастью, не только она, но и следствие пришло к выводу, что проводить очную ставку нецелесообразно. Стороны занимают крайне противоположные позиции: одни говорят, мы делали доброе дело, а другие – нет, вы нас обворовали. Эта не та ситуация, когда существуют незначительные противоречия, которые можно снять на очной ставке. Гитане Аркадьевне морально тяжело сидеть лицом к лицу с Цивиным. Он ведет себя цинично. Поверьте, Баталовы не тормозят следствие, наоборот, они самые заинтересованные люди в расследовании этого дела.- Все-таки почему Гитана Аркадьевна отказалась от помощи Павла Астахова?- Она объяснила свою позицию в письме к Никите Сергеевичу Михалкову, в котором написала, что Павел Алексеевич многое не согласовывал с ней, заявлял ходатайство об очной ставке, которое она не поддерживала. Адвокаты должны действовать в интересах своих доверителей, а не так, как хочется им. Потом появилась информация, что Гитана Аркадьевна и Мария очень нуждаются, мол, они получила 300 тысяч рублей от Михалкова. Этого не было. Баталовым стали звонить их знакомые и предлагать деньги, поверив, что у них все очень плохо. Гитана Аркадьевна не говорила, что у нее нет денег, она говорила, что часть денег у нее украли. Все эти недоразумения и привели к тому, что с Павлом Алексеевичем пришлось расстаться.- До Нового года могут произойти какие-то важные события в этом запутанном деле?- Только, если Цивину изменят меру пресечения. Основания для этого есть. Он нарушил ограничения суда. Ему запрещено общаться с потерпевшими и со свидетелями по делу. Он созванивался с Татьяной Кириенко, угрожал ей, хотя Татьяна проходит свидетелем. Их разговор показали по телевидению. Но будет ли следствие выходить с этим эпизодом в суд, я не знаю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУ Марии Баталовой – семь двоюродных сестер и одна единокровная, но ее имущество почему-то оформили на чужих людейИстория с обманутой вдовой и дочерью народного артиста набирает обороты и обрастает новыми подробностями (подробности)