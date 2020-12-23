В Российской Федерации нет нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Великобритании и является на 70 процентов заразнее обычного Sars-Cov-2. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга в правительстве.Руководитель ведомства рассказала о том, что референс-центр Роспотребнадзора самым пристальным образом следит за вирусным пейзажем в РФ, а также за сообщениями экспертов в Великобритании и других странах ЕС. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что в Российской Федерации новая мутация коронавируса не зафиксирована.- Российские вакцины безусловно эффективны и против того варианта вируса, о котором сейчас говорят в мире так много, - сказала Анна Попова. - Дело в том, что вакцинный агент, используемый в отечественных препаратах, включает в себя консервативные практически не изменяемые участки белка корнавируса.Тем не менее, авиасообщение с Великобританией временно приостановлено.Глава Роспотребнадзора отметила, что лучший подарок на Новый год – это здоровье и обратилась ко всем жителям нашей страны с пожеланием не быть беспечными во время каникул. Анна Попова рассказала о главных правилах безопасного празднования и напомнила, что власти намерены делать, чтобы коронавирус не оказался с нами за новогодним столом.1. В праздничные дни желательно проводить больше времени на свежем воздухе.2. Рекомендовано ходить на катки и горки, а тем, кто отвечает за работу этих центров досуга, организовать дело так, чтобы люди не толкались в раздевалках и других общественных местах.3. Собираться на улице лучше количеством до 50 человек.4. В общественном транспорте дезинфекция в праздничные дни будет проводиться в усиленном режиме, контроль масочного режима в транспорте и общественных местах на праздники сохраниться.5. В торговых центрах и магазинах будут проводить дополнительные уборки с дезинфекцией.6. В фуд-кортах (зоны питания в торговых центрах, на вокзалах) рекомендовано делать перерывы на дезинфекцию каждые три часа. По мнению руководителя Роспотребнадзора, это особенно важно, поскольку такие точки – места для общения без масок и риски инфицирования там возрастают.! Важно. Требование носить маски в общественных местах (в помещениях, в транспорте, при массовых мероприятиях на улице) остается и на праздники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько жизней унес коронавирус в РоссииСтала ли ковидная инфекция главной причиной повышенной смертности в нашей стране и как может развиваться ситуация дальше, kp.ru рассказала демограф, эксперт по общественному здравоохранению Дарья Халтурина (подробности)