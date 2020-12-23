До сегодняшнего дня Антарктида считалась единственным континентом, на котором не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.Но COVID-19 диагностировали сразу у 36 чилийских полярников, которые зимовали на чилийской антарктической базе О`Хиггинс. 26 из них являются военными армии Чили. Несмотря на то, что международными соглашениями в Антарктиде запрещена любая военная деятельность, люди в погонах могут находиться там для выполнения транспортных и хозяйственных работ.Все зараженные уже эвакуированы в Чили. Сейчас ведется работа по выявлению их контактов с полярниками с соседних станций.Сейчас от властей Чили ждут объяснений по поводу того, как коронавирус мог попасть на эту базу вопреки карантинным мероприятиям и тестированию.Весь 2020 год Антарктида была свободна от коронавируса.Теперь ученые волнуются по поводу того – мог ли COVID-19 передаться от людей представителям антарктической фауны, и какие последствия такая передача может иметь.