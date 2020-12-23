Умер основатель торговой сети «Старик Хоттабыч» и бывший совладелец OBI, миллиардер Игорь Сосин. Точная причина смерти 53-летнего бизнесмена, который приехал отдыхать на остров Занзибар, неизвестна. Предположительно, у него остановилось сердце. Бизнесмен умер ночью, во сне.Весной Сосин переболел коронавирусом — вскоре после прилета из Франции был госпитализирован в Коммунарку с двухсторонним воспалением легких. Но тогда все завершилось благополучно.Бизнес-деятельность Игоря Сосина была разнообразна, но преимущественно успешна. Он основал одну из первых крупных торговых сетей товаров для дома и ремонта «Старик Хоттабыч». Позже приобрел пакет акций немецкой компании OBI и развил в России популярную сеть одноименных строительных супермаркетов. В разное время владел также сетью Cats&Dogs, инвестиционной группой «Новая идея», брендом безалкогольных напитков со вкусом алкогольных ZEO (один из последних проектов). В 2017 году запустил сеть магазинов-дискаунтеров с товарами для дома Modi.Не менее известен миллиардер своей любовью к роскоши. Жил преимущественно за границей, периодически приезжая в Россию. Много шума наделали некоторые его покупки. В частности, машинописного оригинала романа «Завтрак у Тиффани», который Сосин приобрел на аукционе за $306 тысяч (роман стал особенно известен после его экранизации с Одри Хепберн в главной роли). А еще была коллекция платьев за 3,5 млн евро — подарок второй жене Инне.Российские миллиардеры нередко попадают в скандалы, этим уже мало кого удивишь. Но семье Сосина это удалось крайне трагичным образом. Старший сын бизнесмена от первого брака Егор задушил свою мать, экс-супругу Сосина Анастасию. Мать и сын находились вместе в гостиничном номере. Суд впоследствии признал парня невменяемым (Егор употреблял наркотики).На Занзибар Игорь Сосин прилетел несколько дней назад, собирался там встретить Новый год. С миллиардером была его 18-летняя дочь Таисия. Она и обнаружила утром, что отец не проснулся. Вызванные медики констатировали смерть.Близкие бизнесмена утверждают, что последние месяцы он сильно переживал из-за развода с женой Инной.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Скорее всего, это инфаркт»: на Занзибаре умер основатель сети «Старик Хотабыч» миллиардер Игорь СосинПять лет назад в семье бизнесмена произошла страшная трагедия: его 19-летний сын жестоко расправился с матерью (подробности)