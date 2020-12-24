Сергей Маковецкий 37 лет счастлив в браке с женой Еленой. За это время пара так и не стала родителями. Сергей Васильевич впервые раскрыл правду, почему так получилось.Сергей Маковецкий признался, что в молодости он и его жена жили очень скромно. Рождение ребенка супруги постоянно откладывали. А потом стало поздно. \\"Ну куда бы я принес младенца? В эту комнату? Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Я не стал требовать у Елены ребенка. Судьба так распорядилась\\", - качает головой 62-летний артист.К слову, у Елены есть сын Денис от предыдущих отношений. Маковецкий принял мальчика как родного. \\"Я всегда его любил и обожал. И сейчас люблю его и обожаю. Денис очень умный, талантливый. Я всегда принимал его сторону, даже если он был не прав. Никогда не ругал его. Это мама могла ругать его\\", - разоткровенничался актер в эфире шоу \\"Судьба человека\\" на телеканале \\"Россия 1\\".Маковецкий также рассказал о том, как пережил смерть самого близкого человека. Мама звезды Анна Григорьевна скончалась 19 лет назад буквально на руках единственного сына. Артист до сих пор со слезами на глазах вспоминает об этой страшной трагедии и сокрушается, что в силу вечной занятости не мог быть с родительницей и заботиться о ней.\\"Мама болела. Я благодарен доктору, который все честно сказал, что дела не очень. Я в тот же день вылетел в Киев, это было 5 апреля. 6-го я с ней был, а 7-го, на Благовещение Пресвятой Богородицы, ее не стало. Рад, что она ушла в этот светлый праздник. Я видел, что ей плохо, понимал, что она меня уже не видит... Читал молитвы... Смотрел на нее и видел, как замирает ее дыхание. Вот оно есть. А через секунду его нет...\\", - поделился тяжелыми воспоминаниями Сергей Васильевич.Он отметил, что мама воспитывала его в одиночку. Избранник бросил ее прямо накануне свадьбы. \\"Я видел, что маме не хочется рассказывать об этом, поэтому не мучил ее вопросами. Просто знаю, что отец очень сильно обидел ее, когда она была беременна мной. Мама с папой пошли в ЗАГС, но отец сказал: «Посиди, сейчас подойду». Мама сидела, ждала, а он пошел и забрал заявление. Она говорит: «Не позорь меня, нас ждут, столы-то накрыты». После такого всякое могло случиться, но мама, слава Богу, меня родила\\", - поведал со слезами на глазах актер шокированному Борису Корчевникову.Когда Маковецкий учился в театральном училище, он решил найти родителя и наладить общение с ним. \\"Я узнал его адрес, собрался туда ехать. Но вдруг очень сильно заболел и две недели пролежал в постели. А когда выздоровел, надо было ехать на учебу, потому что и так много пропустил. Больше мысли найти папу у меня не было\\", - отметил актер.А однажды даже встретился со своими братом и сестрой по папе. Они ему сказали, что мужчины уже нет в живых.