Удивительные откровения о том, как на самом деле переизбирали Ельцина в 1996 году внезапно открылись в споре титанов того времени — Михаила Ходорковского и Анатолия Чубайса. Спор заочный. Но горячий. Настолько, что Чубайс публично потребовал у Ходорковского извинений.Ведь бывший олигарх обвинил его ни много, ни мало во взятке «то ли в 2, то ли в 3 миллиона долларов» за организацию встречи с Ельциным.Но все по порядку.Ходорковский дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Зашла речь о 1996-м.- У Ельцина был рейтинг 4 или 2 процента. И Зюганов был уже почти президент России, - припомнил Гордон. - Тогда богатейшие люди России собрали финансовый кулак и помогли Ельцину в невероятном положении остаться президентом. Хотя, как мне говорил Александр Коржаков, помогал и Запад деньгами. И Клинтон давал, и англичане давали, и Берлускони дал тогда миллиард и не забрал назад...И Ходорковский пустился в воспоминания.- Мы (российские олигархи, - ред.) тогда приехали в Давос и разговаривали с Соросом, - делится Ходорковский. - И разговор был такой: «Нормально погуляли по буфету, теперь валите, вам сейчас будет писец...»То есть, Сорос предполагал, что в России уже предрешена победа коммуниста Зюганова и олигархам пора бежать из страны.- А Зюганов тоже был в Давосе! - продолжает Ходорковский. - Мы выпивали с ним и он говорит: «Мы вас, Михаил Борисыч, уважаем. Мы вас оставим гендиректором предприятия». Я говорю: «Понял», и не знаю что делать.По воспоминаниям олигарха, Ельцин тогда чувствовал себя «царем» и не собирался делиться властью. А силовики уже предложили ему отменить выборы.- Мы понимали, что это привело бы к диктатуре силовиков, - говорит Ходорковский. - И мы решили убедить Ельцина. А кто мог его убедить? Может Чубайс. И мы пошли к Чубайсу.Дальше экс-олигарх рассказывает — как проходил разговор с Чубайсом. Вот тут внимание! Именно эти слова и станут причиной ответного гнева Анатолия Борисовича:- Он говорит: «Мне это не надо, у меня все хорошо. Вам надо? Платите». Ок, - кивает Ходорковский. - Сколько? То ли 2, то ли 3 миллиона долларов, точно не помню.- Ему? - переспрашивает Гордон, имея ввиду Чубайса.- Ему, - подтверждает экс-олигарх. - Заплатили. За то, чтоб он пошел.На этом цитирование Ходорковского можно было закончить. Но его рассказ о встрече олигархов с Ельциным слишком прекрасен, чтоб упустить.- И мы с Анатолием Борисычем идем к Борису Николаичу. А в приемной нас встречает Коржаков. До сих пор помню, он мне говорит: «Отсюда вы поедете в Лефортово». Заходим к Ельцину и Чубайс говорит: «Силовики вас обманывают, вы выиграете выборы и так». Ельцин побагровел. Чубайс тоже. Но продолжал гнуть. Вот он честно отработал, - вновь намекает Ходорковский на «взятку». - Через 40 минут Ельцин начал нас слушать — как ему можно выиграть выборы, не вводя Чрезвычайного положения и не запрещая Компартию.И последняя цитата экс-олигарха о том, что же тогда, в ходе выборов 1996 года, на самом деле произошло:- Если бы Зюганов чувствовал себя способным драться за власть, он все равно стал бы президентом. Но он готов был лишь к тому, что ему власть принесут на блюдечке с голубой каемкой, - считает Ходорковский. - А Ельцин был готов драться за власть.Как думаете, мог Чубайс оставить такое без внимания? Нет, конечно. Анатолий Борисович не такой.- Михаил Ходорковский обвинил меня во взятке. Хотя само слово «взятка» не употребляется, но весь его текст ясно описывает, что я запросил взятку за организацию встречи бизнесменов с Ельциным, - в тот же день, не откладывая, написал Чубайс в Фейсбуке. - Даже видавший виды Гордон, не удержавшись, восклицает - «Вот так все просто?!» Придется расстроить обоих - нет, ребята, не так. Вот просто все совсем не так.И Анатолий Борисович выложил свою версию событий 1996-го. А главное — судьбу «взятки».- Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете, - заявил Чубайс. - Я потребовал от бизнеса, который собрался поддержать кампанию Ельцина, 3 миллиона долларов на финансирование созданного мной штаба. Бизнес согласился, на эти цели средства и были потрачены.Чубайс вспоминает, что сам был главой этого штаба и получал там зарплату. И даже платил с нее налоги.- Еще раз - не 2-3 миллиона, а 3. Не мне, а избирательному штабу. Не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании, - ставит точки над «и» Чубайс. И завершает свою отповедь практически вызовом на «дуэль». - Михаил Борисович, а извиниться - слабо?Хотя дуэль, кажется, можно считать уже состоявшейся...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлександр Коржаков: На выборах президента 1996-го года губернаторы хвалились тем, сколько сотен тысяч голосов они приписали ЕльцинуКто же на самом деле победил двадцать лет назад? (подробности)