Крупнейшая нефтяная компания страны вместе с Минобороны России и правительством Москвы приступает к реализации проекта по строительству нового современного спортивного комплекса. На территории ЦСКА в районе Ленинградского проспекта будет возведена многофункциональная арена и ряд других спортивных объектов.Проект реализуется по поручению правительства РФ и по просьбе ветеранов хоккея, действующих хоккеистов ЦСКА, детских и юношеских команд. Сейчас домашняя арена клуба сильно изношена и не соответствует современным нормам и требованиям Международной федерации хоккея на льду.- Новая многофункциональная арена будет способствовать укреплению имиджа ЦСКА как одного из грандов мирового хоккея и станет символом современной Москвы благодаря неповторимому архитектурному облику, яркой подсветке, уникальным строительным решениям, - говорится в сообщении компании.Вместимость арены составит не менее 10 000 зрителей. Мультифункциональные хоккейные площадки комплекса предназначены для организации учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований, в том числе международного уровня, включая чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию. При этом комплекс станет универсальным.- Предусмотрена возможность трансформации основной арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров и других спортивных соревнований, а также культурно-массовых и концертных мероприятий. Продуманная схема движения и подъездов к зданию, удобные транспортные развязки, обустроенная подземная и надземная парковка, комфортные места для зрителей, которым, в том числе, будет обеспечен полный обзор из любой точки зала, - все это выгодно отличает новый спортивный комплекс от нынешнего Ледового дворца, - поясняют в «Роснефти».Для удобства зрителей планируется сделать многое. В частности, предусмотрены просторные гардеробные, вестибюли и фойе, буфеты, спорт-бар и ресторан на уровне основной арены, медицинские пункты и детская игровая зона с комнатами матери и ребенка, торговые киоски сувенирной продукции и Музей спортивной славы хоккейной команды «ЦСКА» (с отдельным входом для посещения в неигровые дни).Дополнительный уровень комфорта получат и сами спортсмены. Предусмотрены отдельные зоны для команды «ЦСКА» и гостевых хоккейных команд КХЛ. Они будут оборудованы в соответствии с современными нормами. В них будут находиться просторные раздевалки, душевые, зал для разминки, комнаты отдыха, медицинский кабинет, отдельный игровой и многофункциональный спортивный зал.И наконец, на базе нового спортивного комплекса планируется организовать современную тренировочную базу ХК «ЦСКА» с двумя катками и ареной вместимостью около 2 500 человек.- В новом формате продолжит свою работу знаменитая спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) «ЦСКА». Спортивная база школы будет оснащена современным инвентарем и оборудованием, позволяющим организовать эффективный учебный и тренировочный процесс, - говорится в официальном сообщении компании «Роснефть».Благоустройство территории вокруг спортивного комплекса будет комплексным. Оно предполагает озеленение участка, ландшафтный дизайн, создание зон отдыха, пешеходных дорожек, Аллеи спортивной славы, строительство детских площадок, фонтанов и функциональную архитектурную подсветку.- При подготовке архитектурно-градостроительных решений будет проработан вопрос развития улично-дорожной сети, а также учтены существующие и прогнозируемые показатели транспортного и пешеходного потоков, в том числе в периоды проведения соревнований и пиковых нагрузок, - поясняют в «Роснефти».Минобороны России обеспечит строительство универсального спортивного комплекса, в составе которого предусмотрены два бассейна, зал спортивной гимнастики, акробатически-батутный зал, шесть залов спортивных единоборств и другие объекты. При этом строительство жилых комплексов на территории не планируется. А окончательное решение по проекту застройки территории будет принято после проведения публичных слушаний.