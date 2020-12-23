Слухи о том, что самый знаменитый заключённый-2020 собирается разорвать отношения с собственным защитником Андреем Алешкиным, ходили несколько недель. Однако, теперь они подтверждены официально. По информации адвокатской палаты Санкт-Петербурга, Алешкин получил расторжение договора от Ефремова. Таким образом, участвовать и представлять Михаила Олеговича в кассационном порядке он не будет, хотя и подготовил соответствующую жалобу.- Да, это действительно так, - сообщил Алешкин kp.ru. - Я не против, если мои тезисы коллеги используют в работе. Всегда желал и желаю Михаилу Олеговичу сил, терпения и скорейшего выхода на свободу, несмотря на противоречивые взаимоотношения.И действительно, участие защитника в громком деле не задалось с самого начала. Алешкин появился на стадии апелляции - тогда его попросил об этом Никита Джигурда. Адвокат встречался с артистом в СИЗО, обсуждал линию защиты и почти договорился о перемирии с потерпевшей стороной. Но в последний момент жена обвиняемого Софья Кругликова, заподозрив Алешкина в сговоре с главным оппонентом Александром Добровинским, настояла, чтобы новый адвокат вышел из дела. От его услуг Михаил Олегович отказался прямо на заседании, оставив «в обороне» троих других защитников: Петра Хархорина, Романа Филиппова и Владимира Васильева.Однако, отбыв по этапу, Ефремов неожиданно передумал и вновь заключил соглашение с адвокатом, поставив свою подпись на всех восьми листах договора. За то недолгое время, пока он представлял интересы звездного подзащитного, Алешкин заключил перемирие с семьей Захаровых, встретился с представителем гражданской жены курьера Ириной Стерховой, чтобы обсудить возможную компенсацию, а главное, составил кассационную жалобу на приговор.В этом документе защитник просил пересмотреть дело с самого начала, ссылаясь на три главных момента. Во-первых, так и не установлено, был ли погибший водитель Сергей Захаров пристегнут во время аварии - комплексную экспертизу подменили допросом эксперта. Во-вторых, как выяснилось при вскрытии, Захаров страдал онкологией головного мозга и мог принимать препараты, влияющие на вождение - на этот момент в прошлых слушаниях почему-то никто не обратил внимания. И в-третьих, Пресненский суд не рассмотрел ходатайство Ирины Стерховой о признании ее потерпевшей, что также является основанием для отмены приговора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемья не платит по счетам: у обедневшего Михаила Ефремова набежало долгов на четверть миллионаПока артист в заключении, жена не торопится гасить просроченные платежи (подробности)