УВОЛЬНЕНИЕ МОБИЛИЗОВАННЫХПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в Губадлинском и Зангиланском районах. Алиев поднял там государственный флаг и сделал несколько памятных фотографий в кругу военнослужащих.Супруга главы Азербайджана, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram видеокадры из этих мест.Она посмотрела на своих военных и распорядилась организовать для них передвижные банно-прачечные комплексы, выдать военнослужащим средства гигиены, теплую форму одежды, постельные принадлежности и качественные продукты.\\"Личный состав воинских частей, расположенных в горной местности, в соответствии с нормами обеспечивается дополнительными высококалорийными продовольственными пайками\\", - заявила она.\\"В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение граждан, призванных на военную службу по мобилизации\\", - заявили в Минобороны Азербайджана.АРМЕНИЯ ОСТАЛАСЬ В ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИПарламент Армении военное положение в стране. На этом настаивала оппозиция, чтобы инициировать отставку премьера Никола Пашиняна и провести досрочные выборы. Во время военного положения подобные процессы запрещены.Акции оппозиции в Ереване продолжаются несмотря на задержания. Одним из задержанных стал экс-начальник управления информации и связей с общественностью полиции страны полковник Саят Ширинян. Его обвиняют в призывах к насилию и свержению государственной власти, которые он сделал в социальных сетях.МИРОТВОРЦЫ ОБЕЗВРЕДИЛИ 8704 ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ\\"За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня на территории Карабаха не зафиксировано. На \\"горячую линию\\" принято 533 обращений за все время работы\\", - сообщает Минобороны России.В ведомстве отметили, что за сутки из Армении в Карабах вернулись 378 беженцев, всего 43 096 человек. Всего российские медики оказали медицинскую помощь 829 жителям Карабаха, из которых 105 – дети.В ходе разминирования в Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 274,5 га территории, 105,9 км дорог, 451 домостроение, обезврежено 8 704 взрывоопасных предмета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Ситуация поменялась\\": Армянская оппозиция считает, что стране нужна вторая российская военная базаСюникский район находится под угрозой, считают политики (подробности)