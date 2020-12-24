В минувшие выходные одна из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса сыграла свадьбу: Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились после многолетнего романа. Бракосочетание 25-летней актрисы и 46-летнего продюсера прошло на удивление скромно. Но отсутствие блеска и роскоши с лихвой окупили неподдельные чувства невесты. В загсе Лиза была заметно взволнована и даже расплакалась от счастья, когда говорила заветное «да». Умудренный опытом Илья, для которого этот брак уже второй, был более сдержан, но не менее счастлив.Через два дня после свадьбы Лиза поделилась в Инстаграме своими чувствами. Актриса поблагодарила друзей и поклонников за поздравления. Молодая жена Авербуха намекнула на то, что есть немало людей, осуждающих их брак из-за большой разницы в возрасте. И тем ценней для нее поддержка тех, кто искренне желает им счастья в семейной жизни.- У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня, - написала Лиза на своей странице в соцсети. - Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих, «как надо и как не надо». Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные! И знать, что вас так много, - особенное счастье!Актриса посетовала, что во время пандемии коронавируса лишена полноценного общения со зрителями в театре. И рассказала, что очень ждет того времени, когда жизнь вернется в прежнее русло.- Мы читали и переполнялись радостью от того, что в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, да через край, чтоб расплёскивалось, - есть так много ответной радости за счастье других людей! И я очень жду новых здоровых времён, когда мы снова будем встречаться в больших концертных и театральных залах, здороваться и обниматься! А вы знаете, как я люблю обниматься, - пошутила Лиза. - Я узнаю вас среди прочих за секунду: по свету в глазах, по улыбкам, по доброй энергетике, по первому доброму слову! А пока обнимаю нежнейше через расстояния и часовые пояса!В Инстаграме новобрачная опубликовала еще один снимок: на фото она в мини-шортиках позирует на яхте посреди голубого моря. Подписчики было предположили, что Арзамасова и Авербух отправились в свадебное путешествие. Но потом все-таки сошлись во мнении, что это архивная фотография. Судя по Инстаграму продюсера, он сейчас в Крыму. В Симферополе Авербух открыл спортивную школу «Наследие». И, скорее всего, Лиза последовала в Крым вместе с мужем.С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил актрису во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Влюбленные долго скрывали свой роман. Об их отношениях стало известно в июле этого года. К тому времени звезда «Папиных дочек» и известный фигурист уже жили под одной крышей и, по видимому, собирались вывести свои отношения на новый уровень. Месяц назад поклонники заметили на безымянном пальце Лизы кольцо и заговорили о помолвке пары. Но Авербух пресек все пересуды, сообщив, что их не с чем поздравлять. Как выясняется сейчас, продюсер лукавил и в тайне планировал свадьбу.