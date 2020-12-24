Новый год на носу. А как у нас принято готовиться к празднику? Дождавшись пиковых наценок, покупать елку, гирлянды, продукты для новогоднего стола и прочее в последние несколько дней до 31-го. В том числе и подарки для родных, близких и коллег. Ну если с символами праздника и набором для оливье не прогадаешь, то с подарками вечные мучения. Специально для тех, кто хочет презентовать что-то такое эдакое, но некогда думать, что именно, «Комсомолка» и выясняла у представителей маркетплейсов, маркетологов, гуру ритейла и отношений, что нынче модно дарить.СКУПАЮТ ШУБЫ И ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫЭксперты заметили, что несмотря на проблемы с деньгами у большинства россиян, ради Нового года народ готов раскошелиться. Люди в свое время затянули пояса, сэкономили на тех же путешествиях, походах в рестораны и решили, что когда, если не на главный праздник страны потратить отложенное.По данным Wildberries, в десятку самых популярных презентов для близких попали телевизор Smart TV с голосовым управлением (сказываются ограничения на работу кинотеатров), смартфон, робот-пылесос, кофемашина с капучинатором, ноутбук, золотые серьги с драгоценными камнями, фитнес-браслет, компьютерные кресла, и... натуральные шубы. Последних, в том числе из-за холодного декабря в подарок приобрели почти вдвое больше (+91%), а украшений - на 80% больше прошлогодних значений.МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ, ШЛЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ПАРИКТрадиционно высокий спрос на электронику фиксирует и Яндекс.Маркет. Из нерасхожего, особым спросом пользуются умные колонки и беспроводные наушники. Удаленка однозначно внесла коррективы в обычные подарочные наборы. Клиенты сервиса куда чаще берут подарок напольные весы и машинки для стрижки.В преддверие Нового года в AliExpress зафиксировали огромный рост спроса (в 3,5 раза) на продукты виртуальной реальности (смарт-очки, шлемы, рюкзаки и прочее) — еще одно свидетельство влияния пандемии. Сидя в четырех стенах, россияне хотят максимально разнообразить досуг и готовы потратиться на такие гаджеты. Разброс цен на них от 200 рублей до 500 тысяч рублей. Повышенным спросом также пользуются средства по уходу за волосами и парики.КЛЕТКА ФАРАДЕЯ, КАПСУЛА ДЛЯ САМОИЗОЛЯЦИИ И ШУРУПОВЕРТОпрос на тему желаемых и неизбитых подарков провели в Hi-Tech Mail.ru. Так, самым необычным презентом стал биткойн, который хотят заполучить 14,9% респондентов.Замученные гаджетами, россияне мечтают о клетке Фарадея (14,5% опрошенных). Это сетчатый короб, который защищает от электромагнитных помех, а значит, от излучений от WI-FI роутера или других устройств. Однако вместе с излучением гаджет может перекрыть сам сигнал. Может, проще просто отключить роутер?Люди хотят получить и капсулу для самоизоляции (13,4%). Это звуконепроницаемая микрокомната со столиком и диванчиком. Но это изобретение не продается, а только разыгрывается одним из маркетплейсов. И еще одним «подарком» грез стала прививка от коронавируса (7,6%).Большинство экспертов сходится в том, что в любой праздник, а особенно в этот, как никогда будут актуальны подарки, сделаные своими руками. Опрос ВсеИнструменты.ру среди 1600 россиян 18+ показал, что 49% клиентов интернет-магазина готовят близким сувениры собственного производства. Среди самых популярных подарочных инструментов лидирует шуруповерт. Дальше идут перфораторы и угловые шлифмашины.ВИДЕОЗВОНОК ОТ ДЕДА МОРОЗАДарят не только вещи, но и услуги. По данным сервиса Youdo, самая востребованная услуга — видеозвонок от Деда Мороза и Снегурочки. Личный визит символа Нового года тоже заказывают, но уже гораздо реже. Пользуется спросом услуга по подготовке к Новому году, в частности, генеральная уборка квартир и приготовление праздничного домашнего стола. В качестве подарка заказывают уроки рисования на следующий год, а те, кто не умеет вязать, но очень хочет подарить что-то «теплое и ламповое», ищут вязальщиц новогодних носков. Встретилось объявление человека, купившего в подарок виниловый проигрыватель и ищущего того, кто его наладит.Любопытно, что согласно опросам AliExpress и ResearchMe, каждый пятый россиянин (17%) будет рад, если близкие не будут заморачиваться над вопросом о подарке и просто вручат конверт с деньгами. И кстати, каждый десятый подарки на Новый год передаривает. По тратам — каждый пятый готов выложить за презенты до 10 тысяч рублей, а для всех остальных «потолок» в 5 тысяч.ТОЛЬКО НЕ МАСКУ- Самый лучший подарок на этот Новый год будет связан с инвестициями в здоровье и во все, что связано с попытками быть здоровым. Дарить можно онлайн-подписки на фитнес-курсы, гимнастику, йогу. Тренажеры, гантели, зимние кроссовки для бега, да просто коврик для йоги. Но не стоит дарить абонементы в фитнес-центры, так как нет стопроцентной уверенности, что им получится воспользоваться, - советует Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей. - И еще лучшим выбором будут подарки, связанные с образованием. В эту категорию можно отнести как онлайн-курсы, так и обычные, в аудиториях. Актуальна как никогда тема финансовых сбережений, поэтому для любителей символичных подарков подойдет изящная свинья-копилка.Вот только на больную мозоль наступать не надо. Не дарите ничего, связанного с гигиеной. Никаких масок 15 уровня защиты или авторских перчаток — это не празднично. И будет напоминать об эпидемии. Это можно купить, но не в Новый год.ЭКРАНЫ НАДОЕЛИ- Сходя с ума от гаджетов, люди потянулись к традициям, к бумаге. Книга снова — лучший подарок, - говорит Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов. - Еще одна новация — повышение популярности настольных игр с фишками и настольными фигурами, которые способны собрать семью не у экрана, а за столом. Люди соскучились по такому из-за переизбытка электронных коммуникаций. Очень большой популярностью и полезностью пользуются всякие средства очистки воздуха: увлажнители, мойки, ультразвуковые приборы.20 хороших подарков для Нового года-2021 (версия «Комсомолки»)1. Очиститель воздуха — 10-50 т.р.2. Копилка для бумажных денег с кодовым замком — 1,5-2 т.р.3. Очки виртуальной реальности — 5-50 т. р.4. Фитнес-браслет или трекер активности - 1,5-9 т.р.5. Холодильник для косметики — 1-4 т. р.6. Смарт-сад для домашнего выращивания зелени, фруктов, ягод, овощей — 4-50 т. р.7. Массажер для головы — 2-20 т. р.8. Расческа-выпрямитель — 1-3 т. р.9. «Лампа дружбы» — 6,5-13 т. р.10. Умная колонка — 1,5-60 т. р.11. Умная скакалка — 1-6 т. р.12. Умный ночник с успокаивающим светом и голосовым управлением — 1,5-8 т. р.13. Перьевая ручка от 1-16 т. р.14. Подогреватель для кружки — 0,5-1 т. р.15. Бесконечный блокнот, переводящий рукописный текст в печатный — 4-6 т. р.16. Фотоаппарат моментальной печати — 6-13 т. р.17. Шарф-подушка — 0,5-1 т. р.18. Мини-светильник для сумки — 0,5-3 т. р.19. Фруктовая, цветочная подписка — от 1,5 т. р,20. Онлайн-подписка на курсы йоги или гимнастики — от 200 руб. в месяц.ОПРОСЫГде покупаете подарки (респонденты могли выбрать несколько вариантов)?В торговых центрах — 74%В интернете, в маркет-плейсах — 40%В ближайших магазинах — 25%Делаю сам — 17%На новогодних ярмарках хэндмейда — 6%Кому дарите подарки (респонденты могли выбрать несколько вариантов)?Детям - 57%Родителям и другим родственникам — 53%Мужу/жене — 43%Друзья — 42%Коллеги — 19%Воспитателям, преподавателям, учителям — 7%Руководителям — 6%Соседям — 4%Топ-10 самых распространенных подарков на Новый год в России:1. Конфеты – 58%2. Чай и кофе – 37%3. Новогодние фигурки, подсвечники и свечи – 35%4. Алкогольные напитки – 28%5. Ёлочные игрушки и новогодние украшения – 25%6. Посуда и одежда – 23%7. Кухонная утварь – 21%8. Бытовая техника – 19%9. Настольные игры – 18%10. Постельное белье – 13%ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрасное не надевать: как правильно украсить дом и сервировать стол в новогоднюю ночьОтветы дает наш астролог (подробности).