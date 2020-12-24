В России на полном серьезе могут отказать в приеме на работу из-за несоответствующего знака зодиака. Это выяснили аналитики SuperJob, опросив представителей 1000 компаний по всей стране.Да, подавляющее большинство (94%) рекрутеров назвало такой метод подбора средневековьем. Однако 4% так прямо и заявили, что для удачного подбора сотрудника в том числе используют астрологию. Но знаками зодиака интересуются не по всем позициям, а по избранным. Некоторые опрошенные даже конкретизировали, на какие места какие знаки требуются: «Финдир просил найти ему ассистента, весы по знаку зодиака»; «Руководитель отдела продаж на полном серьезе брал на работу только раков, продавали, и правда, неплохо».Директор Институт профессионального кадровика и практикующий консультант в области трудового законодательства Валентина Митрофанова, комментируя исследование, заявила, что по ее наблюдениям астрологически подкованных кадровиков гораздо больше.- Гороскопы учитывают многие подборщики - это тренд последних 5-6 лет, когда в стране начали развиваться тренинги и книги по совместимости, - рассказывает Митрофанова. - Иногда даже в размещении вакансии работодатель может указать, каким знакам зодиака отдает предпочтение. И даже если не пишут напрямую, все равно подборщики иногда это учитывают. Особенно, если они столкнулись с каким-то негативным опытом в практике. Поэтому специалисты по управлению персоналом обращают внимание на очень многие факторы, в том числе психологические, астрологические, проводят тестирования, даже применяют полиграф. То есть применяют чуть ли не шаманские и не всегда правовые методы для того, чтобы кандидат действительно понравился руководителю. У многих же от этого и зарплата зависит, поэтому все методы хороши.- Законно ли это?- Не совсем. По закону кандидату могут отказать только по его профессиональным характеристикам. Если работник не подходит по образованию, опыту работы, то это прямое право на отказ. По астрологическому признаку отказать в работе, конечно, нельзя. По трудовому законодательству, любой кандидат имеет право запросить письменный мотивированный отказ. И никто в здравом уме, естественно, не напишет, что мы вам отказываем из-за того, что вы Водолей. Таких историй на практике я не видела. Чаще всего отказывают с такой размытой формулировкой: «Выбран другой кандидат», «Закрыта вакансия». Напрямую такую мотивировку не пишут. Иначе оспаривание было бы достаточно элементарным — подаешь в инспекцию труда или суд, которые с первого захода признают, что работодатель незаконно применяет такие неправовые способы оценки.Учитывается ли в вашей компании совместимость знаков зодиака при подборе персонала?Нет — 94%Да, на некоторые позиции — 4%Затрудняюсь ответить — 2%По данным SuperJob.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто надо успеть в декабре-2020, чтобы в Новом году не попасть на деньгиС последним днем года заканчивается ряд важных поблажек, которые были введены еще в начале пандемии (подробности).