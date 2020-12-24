В соцсетях появился пост, скопированный из закрытой группы в Facebook, в котором американка рассказала, что скрывала от сына, что Трамп был президентом США.По словам женщины, ее шестилетний сын даже никогда не слышал о Дональде Трампе, поскольку сама она была уверена, что итоги выборов 2016 года - «большая ошибка» и ее вскоре исправят. Чтобы не говорить сыну правду, она отказалась от печатных изданий, перестала включать телевизор и строго контролировала новостные ленты, которые попадались на глаза мальчику.«В моем доме все еще 2008 год. Мой шестилетний сын считает, что Обама является президентом, он знает, что Байден избран новым президентом, но он понятия не имеет о существовании Трампа. Это был сознательный выбор, который я сделала, но ситуация немного вышла из-под контроля», – написала заботливая мать.В соцсетях женщину раскритиковали за ложь, а некоторые пользователи заявили, что таким поведением мать добилась лишь одного – потеряла доверие ребенка, который все равно вскоре узнает правду.Отдельные комментаторы пошли дальше и высказали мнение, что таким людям вовсе не стоит иметь детей. Кроме того, многие усомнились в том, что мальчику, которому в 2016 году было всего 2 года от роду, вообще были интересны подобные темы.«Не могу представить, чтобы в детском саду обсуждались политические темы», – написал один из пользователей.Женщина попробовала продать свою историю СМИ и даже задала вопрос, стоит ли ей написать эссе. Большинство комментаторов сочли ложь матери и ее попытки на этом заработать глупостью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп рассматривает вариант захвата власти в СШААнонимные источники в Белом доме подозревают разработку такого сценария (подробности).