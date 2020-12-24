Пандемия коронавируса, а также связанные с ней неопределенность и экономический кризис, заставили американцев гораздо чаще обращаться за предсказаниями к астрологам.Согласно подсчетам, за текущий год граждане США потратили без малого $40 миллионов, чтобы выяснить мнение звезд по поводу происходящего на Земле.Эксперты утверждают, что 2020 год стал одним из самых лучших для астрологии в США – по сравнению с прошлым годом выручка от астрологических приложений увеличилась на 64%. В последний раз подобный интерес к предсказаниям был отмечен во время кризиса в 2016 году.Журналисты пообщались с рядом астрологов и все они заявили, что 2020 год был очень хорошим для их бизнеса. Что же касается прогнозов на будущее, то здесь все, как впрочем и всегда, очень туманно. Большинство предсказателей пророчат, что следующий год будет лучше, чем уходящий.«Такое ощущение, что либо с экономикой происходит что-то действительно хорошее, либо, возможно, на тот момент у нас будет достаточно вакцины, чтобы почувствовать немного больше свободы. Но осмелюсь сказать: есть что-то, что вселяет надежду и помогает. Может быть, даже с середины мая до конца июля», – заявил один из них.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДискриминация по астрологическому признаку: 4% российских компаний набирают персонал по гороскопу\\"Комсомолка\\" выяснила, насколько это законно (подробности).