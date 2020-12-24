С начала декабря 2020-го в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» идет душевная акция «Елка желаний».Два года назад Владимир Путин положил начало традиции: под новый год исполнять желания детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Тогда, в 2018-м, стали реальностью мечты пятерых ребят, здоровье которых было под угрозой.А в декабре 2020-го на онлайн марафоне #МЫВМЕСТЕ президент удаленно снял с «Елки желаний» послания 9-летнего Димы из Челябинска и 10-летнего Саши из Тулы. Мальчик с Южного Урала мечтал побывать на Красной площади и увидеть, как работает Путин. А паренек из столицы русского оружия очень хотел обнять живую панду.Мечты этих ребят уже исполнились. А вообще к 23 декабря поступило 26 тысяч открыток-заявок - и 10 тысяч из них с «Елок желаний» по всей стране уже сняли. Кстати, число заявок по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два раза.«Елка желаний» исполняет мечты детей от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, чьи заболевания угрожают жизни. Также в этой доброй акции могут участвовать открытки от детей из малообеспеченных семей и сирот. А исполнить их мечту способен каждый из нас, живущих в России — достаточно снять шар с пожеланием на сайте елкажеланий.рф .Мы связались с Екатериной Шаповаловой, мамой 14-летнего Артема из Усть-Лабинска.Она радостно сообщила нам, что как раза накануне ей позвонили, задали уточняющие вопросы по поводу адреса, (в их открытке на «Елку желаний» был указан просто Краснодарский край).- Как вы узнали об этой акции?- Со мной поделилась девушка, у которой тоже есть ребенок-инвалид. Она отправила мне ссылку на страницу в Инстаграме о «Елке желаний». Сказала, что многие уже участвовали. А вот мы никогда заявку не подавали. Отсканировали документы и отправили.- В подарок сыну ждете спортивный костюм и кроссовки?- Да, и нам сказали, что желание исполнится до февраля.В условиях было сказано — если хотите, к примеру ноутбук — так и пишите, не указывая марку. То же и с кроссовками и костюмом. А даритель потом просто свяжется с нами.- Спортивный костюм Артему нужен для занятий?- К сожалению, сейчас ему спортом заниматься нельзя. До 12 лет он ходил на дзюдо. Но потом обострилась патология почек. Началось взросление, перестройка организма. Почечная недостаточность обострилась в серьезной форме. И мы вынуждены были уйти. Но костюм сыну нужен все равно — мы же в санатории ездим каждый год.- Артем сам смог высказать такое желание?- У него аутизм. Но этот Новый год стал первым, когда он сам заказал подарок Деду морозу. Я ему объяснила, что будет елка, Дед мороз, будут дарить подарки. Хочешь подарок? Он сказал — да. Обычно муж с Артемом уходил, а я была Дедом морозом, и я же под елку подарки прятала.В этом году сказали: будет салют, будет елка, будет подарок. У меня есть надежда, что он понемногу начинает понимать конкретные вещи.- Удивились, что мечты иногда сбываются?- Эта «Елка желаний» — я только сейчас поняла, что такое реально. И что это не только для Москвы или для Санкт- Петербурга, для больших городов, но и для нашего маленького Усть- Лабинска.Кстати, два новых члена Госсовета — глава Саткинского района Александр Глазков и глава муниципального образования городской округ Евпатория Олеся Харитоненко приняли участие в «Елке желаний» буквально перед началом первого заседания обновленного Госсовета в башне «Око» в Москва-сити. Глазков до Нового года подарит планшет 9-летнему Артему, а Харитоненко исполнит мечту о домашнем кинотеатре пятилетней Ангелины.