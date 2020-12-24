Стендап-комик Стас Старовойтов прославился в свое время тем, что от него ушла жена, Марина Маматова. Не просто так, потому что полюбила другого, а из-за выступлений юмориста. Слишком уж жестко он стебал ее. В отличие от жен Алексея Щербакова и Нурлана Сабурова девушка оказалась не очень крепкой на удар — и просто разорвала отношения.Но Стас не отчаялся. Он нашел новую жену — визажиста Ирину Крючкову, которая родила ему сына Илью (от первого брака у комика осталась дочь Маша). Так дважды отец подготовился для настоящей главной роли в сериале про отношения внутри семьи. И его позвали в «Батю».«Батя» — «самая родная комедия» студии Good Story Media («Реальные пацаны», «Ольга», «Мир, Дружба, Жвачка»). Сериал, на современный лад повествующий о вечной истории противостояния отцов и детей. Отец семейства Макс (Старовойтов) едет с женой Ириной (Надежда Михалкова), дочкой Настей (Диана Енакаева) и сыном Димой (Севастьян Бугаев) на юбилей отца. В пути члены семьи в подробностях узнают, как суровый Батя (Владимир Вдовиченков) в 90-е воспитывал своего сына, чтоб тот стал настоящим мужиком. Например, выставлял ребенка зимой на улицу на мороз «на часик», когда у него с мамой ребенка были «дела».Интересно, что жену Бати, маму Макса, играет настоящая супруга Вдовиченкова — Елена Лядова. И обоим, как понятно из сюжета, пришлось накладывать возрастной грим, потому что Стас Старовойтову по паспорту 38 лет.Это первая большая роль комика в сериале. Проект планировали к выпуску в нестандартном формате — как шортком (еще короче, чем ситком) для мессенджеров. То есть разбитый на микросюжеты длиной 1-2 минуты сериал, который удобно рассылать в востап, вайбер и другие приложения для связи.В итоге продюсеры пришли к тому, что семейную трагикомедию выпустят на канале повторов ТНТ4.