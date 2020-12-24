В Израиле вновь нарушилось политическое равновесие, продержавшееся чуть более полугода: неспособность коалиционного правительства согласовать госбюджет привела к автоматическому роспуску парламента.Теперь страну ожидают новые досрочные выборы, которые состоятся уже в четвертый раз за последние два года.Назначенная дата (23 марта 2021 года) не устраивает ни ЦИК, ни самих политиков, однако шансом изменить ее Кнессет не воспользовался – у парламентариев было менее суток, чтобы принять законопроект о роспуске парламента и скорректировать новую дату выборов после того, как они не смогли прийти к компромиссу в отношении принятия бюджета.Спикер парламента Израиля Ярив Левин призвал провести досрочные выборы в соответствии с законом:– Мы вступаем в непростую предвыборную кампанию. Я призываю воздержаться от усиления напряженности и сделать все возможное, чтобы кампания закончилась положенным образом, без проявлений насилия.Политический кризис, начавшийся в Израиле в 2018 году, считался оконченным после того, как в мае прошлого года к присяге был приведен новый кабмин под руководством Биньямина Нетаньяху. Согласно договоренностям между Нетаньяху, стоящим во главе партии «Ликуд» и Бени Ганцем, возглавляющим «Кахоль Лаван», лидеры партий должны занимать место премьер-министра страны по очереди. Понятно, что в сложившейся ситуации, ни о какой ротации речь не идет.Нетаньяху заявил, что не хотел досрочных выборов и обвинил Ганца в нарушении достигнутых договоренностей. В свою очередь в «Кахоль Лаван» напомнили, что Нетаньяху является единственным премьер-министром страны, против которого были возбуждены уголовные дела.