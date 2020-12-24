На 1100 больше новых автобусов станет в Кузбассе к концу 1 квартала 2021 года. Это стало возможным благодаря тому, что финансирование транспортной программы увелчили в 7 раз.Завершить обновление пассажирского транспорта в регионе планируют к празднованию 300-летия Кузбасса. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе отчетной пресс-конференции «800 дней. Итоги года». По словам губернатора, в 2018 году изношенность городского транспорта в области составляла около 90%.«Новокузнецк стал пилотным городом для проведения транспортной реформы. Там за один день старые ПАЗики заменили на большой, комфортный транспорт. Первое время были сложности и жалобы, но сейчас работа маршрутов отлажена, идет набор водителей, созданы даже женские бригады. Реформу было необходимо провести из-за большого процента износа автобусов. И не только в Новокузнецке, но и во всем Кузбассе. Для закупки нового транспорта было в 7 раз увеличено финансирование профильной госпрограммы — с 1 до 7 млрд рублей», — рассказал Сергей Цивилев на пресс-конференции.Результатом новокузнецкой транспортной реформы стала разгрузка городских улиц: при планировании новой схемы движения автобусов избавились от дублирующих маршрутов. Новых вместительных автобусов требуется меньше, чем старых маленьких ПАЗиков. Также в новых машинах лучше условиях как для пассажиров, так и для водителей.Обновление коснулось не только автотранспорта. В южной столице Кузбасса меняют старые трамваи на новые. Впервые после долгого перерыва в Новокузнецке снова появятся двухсекционные трамваи. Если когда-то это была сцепка двух обычных трамваев, то теперь специально для Кузбасса запущена серия современных совмещенных вагонов.Модернизация транспортной инфраструктуры Кемерова, по словам губернатора, запланирована на 2021 год. Сейчас проект изменений прорабатывается в городской администрации. Кемерово не станет конечной точкой реформы, транспортная сеть будет модернизирована последовательно в каждом городе Кузбасса.Для справки: с начала 2019 года на дороги Кузбасса вышло 717 новых автобусов, еще 88 ожидаются до конца года. Три сотни машин придут в первом квартале 2021 года. Все они изготовлены в России и рассчитаны на эксплуатацию в суровых климатических условиях Сибири, отвечают всем требованиям экологичности и безопасности.