Каждый год в конце года ВЦИОМ проводит опрос на тему \\"Человек года\\".В разделе \\"Политик года\\" побеждает всегда Путин.В разделе \\"Артист года\\" - побеждают уже лет семь Хабенский или Безруков, в этом году пробился Петров. Что не так? У нас где-то завалялся Олег Янковский, и про него забыли?Спортсмен года - часто меняется, но в этом году заслуженно - Хабиб.В разделе \\"Музыкант года\\" - многие годы побеждает действительно очень популярный Киркоров, у которого самые большие гонорары и самые большие стадионы; пока был жив Хворостовский, он занимал второе место; в этом году появился Моргенштерн - молодёжный кумир, клипы набирают по 50 млн просмотров.Журналист года - всегда по объективным причинам Соловьев, его все знают, но в этом году добавился Дудь, и в прошлом он уже был, зато Собчак исчезла.И каждый год реакция в блогосфере смешная: либералы бесятся оттого, что \\"журналист года\\" - Соловьёв, хотя очевидно, что объективно, если опрос делать на улице, а не в студии \\"Дождя\\", Соловьёва пока ещё знают больше, чем Дудя. Я несколько раз замечал, выступая в регионах, что начинаю говорить про Дудя - а аудитория (интеллигенция и служащие 40+) толком не знают о ком речь: ну есть вроде какой-то, а зачем про него-то?..Вменяемые взрослые люди сердятся на Киркорова (в прошлом году в топе был Шнуров и бесились из-за Шнурова), а теперь вот ещё и из-за Моргенштерна. \\"Кто эти люди? Где проводится опрос?\\"А чего вы сердитесь? Это наш народ. Это его приоритеты. Где надо провести опрос, чтоб Анна Нетребко или Инна Желанная победили?При кровавом совке певцом года были бы: Высоцкий, Утёсов, Кристалинская, Шульженко, Зыкина, Бернес, Вертинский, Кобзон, Трошин. А теперь - так. Мы сами это сделали, мы в этом живём, это данность. Когда раз в десять лет на телевизионных каналах пытаются сделать альтернативные новогодние огоньки - без Киркорова - они сразу проседают в рейтингах так, что - кошмар. Приходится в следующем году опять Киркорова возвращать.Или, другой пример. Я тут написал как-то, что в США \\"книжный хит продаж\\" - это гарантированный один миллион тиража. У нас в России самая продаваемая книга десятилетия - \\"Зулейха открывает глаза\\" Яхиной. Продано 600 тысяч экземпляров. Даже \\"Лавр\\" Евгения Водолазкина столько не собрал. Не говоря про Пелевина-Проханова-Полякова. Это тоже народный выбор. И это количество читателей в России.Мне сразу начинают писать: у нас электронные книги читают. А в Америке что, не читают?Мне тогда: о, народ начал ругать.Да что вы такое говорите? Я считаю, что народную любовь надо заслужить. Надо вкалывать, как Василий Макарович Шукшин - и будет у тебя любовь.А пока: маемо шо маемо.Вот зеркало: Киркоров, Бузова и немного Дудя. Другого народа у нас для вас нет.Я больше всех хочу, чтоб \\"певцом года\\" народ избрал Дмитрия Ревякина, Александра Скляра и Алексея Поддубного. Но народ избрал Баскова (второе место, после Киркорова).Работаем дальше. Даже если шансов никаких - работаем дальше.