ПРИЯТНО УДИВИЛА РАБОТА МИНФИНА В ПАНДЕМИЮ- Я спрошу, как магаданская журналистка у президента: как вам год? Все только плохо? Или было что-то хорошее?- В целом год был тяжелым, но достаточно продуктивным. Наша управленческая команда многому научилась. Эффективность работы повысилась. Причем, и в самом регионе, и в сотрудничестве с другими субъектами, и с федеральным правительством. Ситуация с коронавирусом поставила нас в тяжелейшие условия, но, считаю, была разрешена благодаря федеральному правительству и президенту, который в ручном режиме вникал во все проблемы.- А как же вечные трудности с выделением денег?- Я впервые видел молниеносную реакцию министерства финансов. Все, что касалось ковидной темы, обеспечивалось в считанные дни. Даже регионы не всегда успевали приготовиться к освоению средств, а они уже были на счетах. Государство эффективно работало в этот кризис.Ответственность губернаторов многократно возросла в сравнении с предыдущими годами. Многим региональным командам пришлось нелегко при принятии решений. Очень важно было найти баланс между медицинской составляющей и экономикой. Можно закрыть всё, но тогда страдает бизнес. А если ослабить ограничения для предпринимателей - растет количество заболевших.- Как обстоят дела в Омской области с коронавирусом?- В Сибири, как и по стране ситуация напряженная. В Омской области в день заболевает от 240 до 245 человек, это выявленные, те, кто сдавали тесты. Заболевших может быть и больше. Самым тяжелым месяцем был ноябрь, сейчас полегче. Видим, что омичи осознали степень опасности и стали более дисциплинированными - соблюдают правила санитарной безопасности.- Что за история, когда скорые в Омске привезли коронавирусный больных к зданию Минздрава?- Это был организационный вопрос. Койки были, но Минздрав не сработал четко. Сегодня ситуацию мы выправили, создали отдельный центр госпитализации больных коронавирусом. Скорая помощь видит, где есть свободные койки, и таких перебоев нет. Еще мы увеличили количество коек до 3700. А месяц назад открыли реабилитационный центр для тех, кто тяжело переболел. В первую очередь в такие санатории направляются врачи и педагоги категория людей, стоящих «на острие» сегодня.БАЛАНС ИЩЕМ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ- Какие ограничения вводились в Омской области?- Следим за ситуацией и каждую неделю принимаем решения. Тут важно сохранить здоровье и жизни людей, но при этом и бизнес не потерять. Тут спасибо федеральному оперштабу по борьбе с коронавирусом. Они в апреле сделали самое главное - закрыли работу предприятий. Это дало возможность подготовиться системе здравоохранения к приему больных ковидом. Тогда у нас было всего 120 инфекционных коек на область. За эти дни мы подготовили стационары, протянули кислородные точки, были закуплены аппараты ИВЛ при поддержке Минпромторга.- Вы говорили про баланс. Нашли?- Мы каждый месяц могли где-то ужесточать, где-то ослаблять. Сегодня понятно: массовые мероприятия ограничены, но мы дали возможность работать общепиту, который был долгое время закрыт. Конечно, с соблюдением всех санитарных мер. Дана возможность работать даже театрам, кинотеатрам с ограничением в 50%. Ограничительные меры есть, но они не так губительны для бизнеса.- Школы и ВУЗы на “удаленку” не отправили?- Школьники на удаленке были в мае. Осенью - учатся. Закрываем только отдельные классы или школы. Для сравнения, карантин по коронавирусу был в двух школах, а по ОРВИ – в семи. В ВУЗах ситуация сложнее - там страдают, в основном, преподаватели. Мы постоянно следим за заболеваемостью – если видим вспышку, сразу закрываем учреждение.- Как в этот кризисный год чувствует себя омская экономика?- Вы не поверите, неплохо. У нас доходы за 11 месяцев в этом году на 2,7% выросли по сравнению с 2019 годом. Мы выжили за счет больших инвестиций, которые были в 2017 году. Основной налоговый доход – от НДФЛ. Налог на прибыль снизился, но стало больше рабочих мест, это тоже дало эффект. Доходов было бы больше, но мы пошли на серьезные меры поддержки бизнеса, снизили ряд налогов, ввели льготы по арендным платежам. Мы видим отдачу от бизнеса – это доходная часть.ХОТИМ ВЫЙТИ В ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН- Регион не может стать успешным, если до него нельзя добраться. Хорошие дороги – это залог хорошей экономики. Регулярное, частое, качественное авиасообщение – залог хорошей экономики. Сейчас готовится еще один нацпроект по водному транспорту.- Исторически Омску повезло, мы стоим на Транссибе, связываем запад и восток и имеем самый короткий выход в Среднюю Азию. Президент поручил разработать нацпроект по развитию водного транспорта. Для нас это очень важно. Сегодня и в Сибири, и во всей России нет того использования водных путей, как это было в советский период. Долгое время не было стратегии развития по этому вопросу. А Президент поднял тему и поставил задачу. Мы со своей стороны полностью поддерживаем и готовы стать пилотным регионом. Для нас Иртыш - это возможность выхода на Северный морской путь, в тихоокеанские регионы и в Китай. Я выступал и перед президентами – Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Казахстана Токаевым, говорил, что необходима сегодня постоянно действующая рабочая группа, которая бы урегулировала вопросы попуска воды, которые решают тему судоходности.Мы уже сами попробовали вывозить зерно речным транспортом в Казахстан. Это выгодно. Также надо уходить в Тихоокеанский регион. Расстояние от Томска до Владивостока железной дорогой - 6 тысяч километров. И этот путь перегружен контейнерами. Северный морской путь был бы более выгоден. Но сегодня практически нет флота река – море в стране. Конечно, все эти вопросы нужно решать в масштабах страны.- Омск имеет хорошее географическое положение и для авиаперевозок.- Безусловно, стратегически это выглядит так. Но, к сожалению, омский аэропорт проиграл конкурентную борьбу Екатеринбургу, аэропорту Кольцово, и аэропорту Толмачево в Новосибирской области - там есть свои авиакомпании. Есть сложности, но даже при этом за год пассажиропоток вырос на полмиллиона человек. Мы вышли на такие показатели за счет программы региональных перевозок. Если в 2019-м году были запущены 5 субсидируемых рейсов, то в 2020-м - уже 12 рейсов. В следующем году планируем открыть прямое сообщение с Калининградом и Минеральными Водами. И мы можем еще нарастить пассажиропоток, но нам нужно реконструировать «Омск Центральный». Мы беседовали на эту тему с первым замом Минтранса РФ Александром Нерадько с учетом того, что у нас пройдёт чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Параллельно есть проект строительства нового аэропорта, по этому поводу переговоры тоже ведем. Перспективы есть. У Омска самое короткое плечо от границы, и стоимость полетов для зарубежных компаний здесь меньше. При строительстве нового аэропорта будем создавать современный логистический центр.МЕДИКИ - МОЛОДЦЫ, ОСТАЛЬНОЕ - ФИЛОСОФИЯ- Омск в этом году стал всемирно известным городом после того, как к вам в больницу попал Алексей Навальный. Вам многое тогда пришлось пережить.- Мы, политики, к этому относимся спокойно, философски. Понимаем, что тут много наигранного. Тяжело для врачей, для медицинских работников, которые реально сделали великое дело, они спасли человека. Алексей Навальный, кто бы что ни говорил, прибыл в Омск на грани жизни и смерти. И наши врачи его спасли. Более того, они его уже выводили из комы и подготовили его к авиаперелету. Единственное, я могу сказать, что медики себя проявили на высшем уровне и сделали все, чтобы спасти жизнь человека. Они это сделали. Конечно, обидно, когда ты получаешь необоснованные обвинения в попытке убийства. Да, могу сказать, не лучшее состояние больницы, это есть. Но то, что медики сделали свою работу на высшем уровне, это факт. За это их нужно только благодарить.