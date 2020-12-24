Вряд ли кто-нибудь рассчитывал, что в один прекрасный момент официальный представитель Госдепа встанет за кафедру с белоглавым орлом на гербе и, набрав полные легкие воздуха, рубанет правду-матку: «Отравление Навального – это операция наших спецслужб, в которую было вовлечено ближайшее окружение оппозиционера. Цель операции – дискредитация российских органов власти и силовых структур, поддержание необходимого уровня санкционного давления».А поэтому озвученная в Вашингтоне позиция США не вызывает никакого удивления. ФСБ, дескать, использовала вещество из группы «Новичок», американцы полностью доверяют выводам Организации по запрещению химического оружия, бла-бла-бла, как говорят за океаном.- Россия намекала на многочисленные и зачастую противоречащие друг другу теории заговора. Будем честны: такие теории заговора — это не больше чем попытка отвлечь от серьезных вопросов в адрес правительства России, на которые оно не ответило, - резюмировал представитель Госдепа.В России, к сожалению, не могут разделить уверенность США в правдивости доклада ОЗХО по той причине, что нам его не дают. А вопросов у Москвы и у самой – вагон и маленькая тележка.Ну, например, если уж это нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, то почему же с пациентом обращались так беспечно? Ни тебе защитных костюмов для врачей и посетителей, ни шлюзов безопасности, как в кино про эпидемии (или как в ковидной «красной зоне»).И почему кроме него никто не отравился? Помните Солсбери? Там полицейский, проводивший осмотр жилища Скрипалей чуть Богу душу не отдал. А когда очнулся, узнал, что в целях безопасности у него уничтожили все – от машины до последних трусов. Кстати, о нижнем белье. Как «Новичок» из трусов оказался на горлышке бутылки? И вообще меня как человека, полтора месяца стиравшего в недавней командировке трусы в раковине, еще интересуют такие вопросы:У Навального были одни трусы на всю поездку? Если да, то кто их натер «Новичком»? Он же в них прилетел. Если нет, то как злодеи угадали, какие трусы надо фаршировать ядом? Или они отравили все трусы, что у него были с собой?В общем, вопросов – масса, но Госдепартамент, которому в лицо тычут белыми нитками этой грязной залипухи, говорит о «теориях заговора». А это, высказываясь их же терминологией, та самая попытка «отвлечь от серьезных вопросов, на которые нет ответов». И тут я, конечно, не о трусах. А, например, о том, как Навальный сотоварищи в своем «расследовании» узнали данные оперативного прикрытия? В даркнете нарыли? Ну-ну.МНЕНИЕДмитрий ОЛЬШАНСКИЙС трусами на голове в цари не берутПрокладывая дорогу к власти, Навальный мочит свои спецслужбы с помощью иностранных. Что тут не так? (подробности)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАмериканские аналитики придумали себе другую Россию, а нам теперь с этим житьИсследовательская служба Конгресса США опубликовала доклад «Россия: внутренняя политика и экономика» (подробности)