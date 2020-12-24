Фильм «Честный развод» начали снимать в середине декабря, на горнолыжном курорте Красная поляна, на высоте 2200 метров над уровнем моря. Внизу, на высоте 540 метров - погода, которую в Москве сочли бы апрельской: свежий, но не очень холодный ветер, синее небо, достаточно много зелени в пейзаже. Наверху - снег и пронизывающий холод.Александр Робак и Агата Муцениеце, играющие в фильме главные роли, стоят на лыжах. Второй режиссер кричит: «Мотор! Начали!» Робак спрашивает:- Ты на лыжах-то кататься умеешь?- Да у меня был лучший инструктор в Шерегеше! (Это горнолыжный курорт в Кемеровской области. - Ред.) А ты?- Да я родился на подъемнике!Робак пускается вперед, сказав Агате на прощание:- Если что, номер карты ты знаешь!А она отвечает:- Давай, жги, турбо-Гена!Провожает его взглядом и через несколько секунд истошно кричит:- Гена! Стой! Ты разобьешься!И неуклюже пускается вслед за ним.Зрители любят рассказы про интересные случаи на съемках, но на любых съемках неинтересных случаев, увы, гораздо больше. Робак и Муцениеце повторяют эти реплики уже в восьмой раз. Их снимают с разных ракурсов. То общий план, то крупные, то с коптера. На склон тем временем снизу медленно надвигается исполинское облако. Через десять минут после того, как режиссер Иван Кульнев в последний раз прокричит «Было!» (что означает «Кадр удался»), и съемочная группа начнет перебираться на другое место, оно наползет на вершину, и разговаривать с Александром мы будем в густом ледяном тумане.- Герой «Честного развода» - практически мой земляк, проживает в городе Челябинске. А сам я из Златоуста Челябинской области, - рассказывает Робак. - Так что он мне близок, на это я и купился (смеется). У него кризис среднего возраста, как бы банально это ни звучало. Когда-то он сделал в жизни неправильный выбор, неправильно расставил приоритеты, бросил любимое дело, которое его питало. Стал заниматься семьей, стал заниматься бизнесом. И в результате наступил себе на хвост. Мы его застаем в период, когда бизнес его проседает - он занимался телевизионными тарелками, а сейчас все перешли на интернет. Компанию пришлось продать. Его дочка выросла. С женой начался серьезный разлад, они живут каждый своей жизнью, отдельно друг от друга. А дальше - закружило-понесло: он встретил девушку, с которой ему постепенно стало хорошо… Еще он в молодости он был капитаном команды КВН, подавал большие надежды, очень любил эту игру, но со временем от нее отказался. И сейчас, оставшись у разбитого корыта, пытается все обернуть вспять, а новая знакомая ему помогает. И начинается роуд-муви - из Челябинска на машине они едут на фестиваль КВН в Сочи. Их приключения в Красной поляне - уже практически финал истории.- Вы ведь сами любите кататься на лыжах?- Да, это одна из немногих вещей, которые я люблю и делаю хорошо! (Смеется. Сидящая рядом Агата Муцениеце добавляет: «Он вообще молодец, так уверенно на лыжах поехал, я офигела!») Серьезно, я каждый год выделяю для этого время. И мои сыновья кататься умеют и любят - я их ставил на лыжи в возрасте трех-четырех лет. Мы выезжаем, если время позволяет, на две-три недели, а если нет - хотя бы на два-три дня. То в Абзаково, то в Цахкадзор, то в Гудаури (горнолыжные курорты в Башкирии, Армении и Грузии. - Ред.)- Уходящий год всем запомнился прежде всего как год коронавируса. Он вас как-то коснулся?- И меня, и большинства моих друзей. Это страшная история, и относиться к ней надо серьезно. Я переболел в легкой форме, без госпитализации, без температуры и кашля - просто потерял обоняние, тихонько отлежался дома, и все. Кого-то из друзей Бог миловал, они тоже легко это перенесли. Но кто-то попал в больницу. А некоторые близкие люди, товарищи не смогли справиться… В общем, не новогодняя это, не праздничная история. Давайте рулить на другие вопросы.- Все-таки не могу вам не задать еще один печальный вопрос. Только что на платформе ivi вышли «Мертвые души» Григория Константинопольского, осовремененная киноверсия поэмы Гоголя, где вы играете Собакевича. А градоначальника играет выдающийся актер Сергей Колтаков, и для него это была последняя роль…- Он гениальный был артист, с невероятным диапазоном, мощный, виртуозный, работавший, как у нас говорят, «без швов». И ушел в достаточно молодом возрасте, не сыграв огромное количество ролей, которые еще мог бы сыграть. Находиться c ним рядом на площадке было счастьем. И он был как лакмусовая бумажка. Для актера ведь самое важное - не то, как его оценивает зритель, хотя безусловно, очень приятно, если зрителю ты нравишься. Самое главное - как его оценивают и принимают коллеги. Я понимал, какого фантастического уровня актер Сергей Колтаков, как его все любят в актерском цеху, с каким уважением к нему относятся. И был невероятно рад каждой его похвале…А вообще это очень мощный проект, я не знаю ни одного артиста, который отказался в нем сниматься. Во-первых, это Гоголь. А во-вторых, это Гриша Константинопольский, смелый, самобытный режиссер, который снял сатиру высокого уровня, кино именно о том, о чем написаны «Мертвые души». Он перенес действие в современность, но все узнаваемо, и все работает: за 180 лет ничего не изменилось, все как было у нас в России, так и осталось. Это и гомерически смешно, и грустно, и узнаваемо. Всем, кто не видел этот фильм, я могу сказать только одно: «Смотреть!» Честное слово - это надо смотреть.- Вы однажды сказали, что у вас дома нет телевизора. Каким образом он исчез и как вы без него обходитесь?- Ну, сейчас появилось столько гаджетов, что телевизор мне кажется каким-то атавизмом. Интересные сериалы я смотрю на компьютере, хорошие фильмы мы всей семьей смотрим на проекторе. Все платформы у меня подключены. А для телевизора в доме даже физически нет места. Не выделен для него уголок!- Еще вы недавно обмолвились в интервью, что может появиться продолжение сериала «Эпидемия», в котором вы играете главную роль и который многие называли лучшим отечественным сериалом 2019 года. Это только ваши надежды, или действительно есть планы его снимать?(«Это мои надежды, я фанат!» - восклицает Агата).- Об этом никто пока официально не объявлял. И спрашивать об этом надо у продюсеров. Но лично я на 99,9% уверен, что второй сезон будет. Проект очень мощный. Он очень хорошо прошел у нас в стране, полюбился зрителю, который ждет продолжения. Более того, он стал хитом во всем мире, когда его купил Netflix. Он переведен на 12 языков, был показан в 76 странах, и в США вошел в десятку самых популярных шоу Netflix - для русского сериала невероятная победа! Я этим очень горд. Его сценарий написал Рома Кантор - Богом поцелованный, потрясающий сценарист, у него еще сейчас вышли «Серебряные коньки» - я еще не успел посмотреть, но о них восторженно отзываются и рецензенты, и мои друзья. Над «Эпидемией» работали потрясающие продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, режиссер Павел Костомаров, актеры… И там есть куда развиваться, куда шагать - историю можно продолжить, снять и второй сезон, и третий.- У вас в последнее время вышло сразу несколько сериалов-суперхитов: «Эпидемия», «Домашний арест», «Шторм», «Мертвое озеро». Несколько лет назад в похожую ситуацию попал ваш коллега Александр Петров - сыграл в нескольких хитах подряд. После чего некоторые начали ворчать: «Этот Петров, он везде, ну сколько можно!» Вы не боитесь, что так вскоре могут начать говорить и о вас?- Но это же моя работа! Это моя профессия! Я ее люблю, и вне ее себя просто не представляю. Я бы оставил такие разговоры любителям посудачить. А мне просто не имеет смысла говорить на эту тему. Странная она какая-то, я даже не знаю, что ответить!- Вам часто приходится отказываться от сценариев?- Да, конечно, очень часто. Либо не твой материал, не «заходит» сценарий. Либо не твой режиссер - ты не находишь с ним общий язык в момент, когда вы начинаете обсуждать фильм и роль. Либо просто технически не можешь сниматься из-за очень плотного графика. Хотя, если роль по-настоящему интересная, приходится все графики как-то раздвигать… К сожалению, у меня бывали случаи, когда я снимался в фильме, а потом оставался им недоволен. Всякий раз, когда ты приступаешь к работе, веришь, что все получится, но кино - коллективный труд, за него отвечает сразу много людей, и все элементы должны соединиться, как в пазле. А так бывает не всегда.- Вы снимались почти во всех фильмах Александра Велединского - «Русское», «Живой», «Географ глобус пропил», «В Кейптаунском порту». А сейчас он снял сериал «Обитель» по Захару Прилепину, и вашей фамилии в списке исполнителей ролей нет. Он вас не позвал?- Нет, он меня звал! Он мой очень близкий друг, я его очень люблю как человека, и он невероятно талантливый, сильный, самобытный, бескомпромиссный русский режиссер. Просто (улыбается) я со своей комплекцией не очень подходил для персонажей «Обители» - заключенных лагеря на Соловках. Ну что мне оставалось - играть какого-то гадкого надсмотрщика?.. Были там какие-то роли, но они мне показались не очень интересными, не очень мне подходящими. Так что мы с Сашей поговорили, и он сказал: «Ну ладно, давай, будем без тебя снимать».- А похудеть ради роли он вам не предлагал?- Я худел на 20 с лишним килограммов для его фильма «В Кейптаунском порту»! Но с «Обителью» просто не сошлось.- Ваш старший сын - актер. У вас не было желания помогать ему с профессией? Например, предлагать режиссерам, чтобы они взяли его на какую-то роль…- Ему 26 лет, он взрослый, совершенно самодостаточный человек, закончивший школу-студию МХАТ и Высшие режиссерские курсы. Он и без моей помощи много снимается в кино. И я доволен тем, как у него все складывается - он человек ищущий, глубоко копающий, ему до всего есть дело. Это не может не нравиться. Он настоящий трудоголик, и это вызывает у меня гордость за него.