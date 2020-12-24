Пандемия ударила по спорту. Олимпийские игры в Токио и множество чемпионатов мира были перенесены или вообще отменены, а представители большинства летних видов спорта остались без соревнований. Тем не менее, Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) в результате опроса назвала десятку лучших спортсменов, тренера и команду уходящего года. Им всем будут вручены призы «Серебряной Лани-2020». Вот как выглядит список лучших в алфавитном порядке.Войнова Анастасия – Шмелева Дарья (велоспорт)Воронина Наталья (конькобежный спорт)Катникова Екатерина (санный спорт)Косторная Алена (фигурное катание)Медведев Даниил (теннис)Курохтин Константин (паралимпийский спорт - керлинг)Поветкин Александр (бокс)Репилов Роман (санный спорт)Рублев Андрей (теннис)Сидорова Анжелика (легкая атлетика)Лучший тренер: Кузнецов Александр Анатольевич (велоспорт)Команда: Сборная России по шахматам – победитель онлайн-Олимпиады 2020