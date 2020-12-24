В оставшиеся до конца 2020 года дни – вплоть до 31 декабря – десятки тысяч волонтеров по всей стране помогут создать новогоднее настроение пациентам медицинских учреждений. Активисты украшают ковид-госпитали, устанавливают елки во дворах больниц, передают в «красные зоны» праздничные продуктовые наборы. Так, в Новосибирской области, в Бурятии и на Камчатке, а также в Еврейской автономной области медикам привозят мандарины. Крупную партию фруктов подготовили волонтеры партии для госпиталей в Карачаево-Черкесии. Вместе с фруктами врачам передают подарки и открытки с пожеланиями от маленьких жителей республики.В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕВолонтерские центры «Единой России» развернуты во всех регионах страны. Они объединяют более 90 тысяч добровольцев.Добровольцы Омска украшают инфекционную больницу №1 имени Далматова, где лечат пациентов с коронавирусом. Активисты привезли несколько десятков килограммов мандаринов и запас питьевую воду.«Этот год для нас стал суровым испытанием, однако праздничное настроение чувствовать хочется. При этом у нас не хватает времени элементарно для того, чтобы нарядить елку — мы работаем круглосуточно, - сообщила главный врач больницы Ирина Толох. - Эта елка стала для нас чудесным и волшебным подарком, потому что новогоднее настроение перед началом рабочего дня - это важно».В Серпухове активисты передали в центральную районную больницу елку и игрушки ручной работы. Их сделали ученики младших классов школ и воспитанники детских садов города.«Благодарим за этот подарок. Новогодняя атмосфера дарит надежду и веру в лучшее, а сейчас это очень важно, как для врачей, которые на передовой, так и для людей, находящихся на лечении», — отмечает главный врач Серпуховской ЦРБ Павел Звенигородский.В Ярославской области «праздничный автомобиль» с волонтерами-Дедами Морозами развозит подарки детям врачей, работающих в «красной зоне». Украшенный в новогодней тематике, он всю предновогоднюю неделю курсирует по районам. Сладкие наборы получили более 1000 семей медиков.В Свердловской области волонтеры партии тоже поддерживают подарками детей медработников. Они уже навестили терапевта-кардиолога из больницы №24 Екатеринбурга Оксану Пилипишину, и ее сына Виктора. Женщина работает в «красной зоне».«Меня часто спрашивают, как все успеваю дома и на работе. Работаю каждый день — сын в садике. А когда ночная смена, то помогают родственники», — рассказала Оксана Пилипишина. Волонтеры партии передадут подарки более 3,5 тысячам свердловских семей.«ВЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»Но не только детям медиков помогают добровольцы. Поддержку получают все, кто в ней нуждается. Волонтеры «Единой России» организуют праздник для детей из домов-интернатов, ребят с ограниченными возможностями здоровья. В приемной партии в Медногорске Оренбургской области появилась «Комната новогодних чудес» — ее создали вместе с Всероссийским обществом инвалидов. В Пензенской области волонтеры провели представление для детей Мокшанского детского дома-интерната. И передали им сладкие наборы.В Тюмени активисты партии организовали праздник для жителей пансионата ветеранов Великой отечественной войны и труда. Доставили подарки —планшеты для общения в Интернете и аудиотехнику. Привезли новогоднюю елку и украшения.Во всех регионах, соблюдая меры безопасности, волонтеры «Единой России» навещают ветеранов дома. К новогоднему столу им провозят праздничные продуктовые наборы. Причем, в новогодние каникулы волонтерские центры продолжат работать и в обычном режиме – обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому. В праздники помощь может понадобиться большому количеству людей, сказал, обращаясь к добровольцам и коллегам в ходе Социального онлайн-форума «Единой России» 14 декабря председатель партии Дмитрий Медведев. И попросил волонтеров в эти дни «активно работать».Президент Владимир Путин, который также принял участие в форуме, отметил, что «Единая Россия» включилась самым активным образом в преодоление трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией, и это — чрезвычайно важная вещь.«Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов», — заключил президент.