Звезда телесериала \\"Воронины\\" 39-летняя Ольга Милоянина стала жертвой мошенников. Днём на телефон актрисы позвонили с неизвестного номера. Голос в трубке сообщил женщине, что банковская система зафиксировала атаки на её счета, и чтобы уберечь деньги, актрисе необходимо на время проверки перевести их на безопасный счёт.С такой схемой мошенничества уже сталкивались многие, но даже зная о возможном обмане, люди часто пугаются за свои сбережения. Ольга была сбита с толку и решила послушать специалистов, которые, как ей казалось были очень убедительны. Женщину переключали между операторами и выдавали всё новые и новые указания. Ольга перевела деньги на указанный счёт, но женщине сообщили, что у её так же был открыт кредит, и чтобы и эти деньги не достались мошенникам, перевести нужно и кредитные средства. Звонящие обещали, что после того, как атаки на счета актрисы удастся пресечь, все деньги ей вернут, а кредит закроют.Так Ольга и поступила, переведя ещё одну крупную сумму на указанный счёт. Взволнованная женщина положила трубку и стала ждать разрешения неприятной ситуации. Но напряжение только росло, а телефон разрывался от сообщений из различных банков. Ольге сообщали, что на неё пытались оформить новые кредиты. Женщина заподозрила неладное и решила обратиться в полицию.— Поступило заявление от 39-летней гражданки, о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия путём телефонных звонков, в результате которых ей был нанесён материальный ущерб на общую сумму 557 235 рублей, — сообщил источник kp.ru.В полиции начали проверку по обращению актрисы, оперативникам предстоит проверить номера, с которых поступали звонки и хозяина счёта, на которые Ольга переводила деньги.