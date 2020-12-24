Для поддержания цен на хлеб и хлебобулочные изделия правительство направит производителям муки и хлебопекам 5 миллиардов рублей. Эти средства должны частично компенсировать затраты производителей на покупку зерна и муки. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.- Надеемся, эти меры позволят поддержать производителей и сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно, - заметил Мишустин.Премьер также поручил правительству контролировать новогодние президентские выплаты семьям с детьми. Напомним, по решению Владимира Путина на каждого ребенка до 8 лет должно быть выплачено по 5 тысяч рублей. Выплата полагается как родителям, так и опекунам.Как рассказал Мишустин, выплату уже получили семьи, в которые воспитывается более 13 миллионов детей. Премьер напомнил, что заявление на получение выплаты можно подать до 1 апреля 2021 года. Тем, кто получал президентские детские выплаты этим летом, заполнять заявление больше не нужно, деньги придут автоматически.- Необходимо и дальше отслеживать ситуацию с предоставлением такой поддержки от государства, чтобы все обращения рассматривались в срок, и родителям, и опекунам перечислялись положенные им средства без лишней волокиты. Информируйте людей о том, что нужно сделать, чтобы получить президентские выплаты на ребенка, - поручил Мишустин кабмину.Еще одно поручение касается выплат врачам, которые в новогодние праздники будут оказывать медицинскую помощь больным коронавирусом. Напомним, ранее президент поручил удвоить спецвыплату этой категории медиков. По словам Мишустина, врачи и медперсонал получат полагающиеся им деньги уже в январе.- В новогодние праздники продолжится и вакцинация от коронавируса. Это тоже дополнительная нагрузка на врачей, медсестер и другой медицинский персонал. Важно их поддержать. Прошу министерство здравоохранения, фонд социального страхования, глав регионов сделать все необходимое, чтобы люди вовремя получили эти выплаты и поручение президента было исполнено, - сказал Мишустин.Правительство также рассмотрело законопроект о бесплатном доступе к российским социально-значимым интернет-сервисам, в том числе порталам ведущих СМИ, образовательным платформам и популярным соцсетям. Как рассказал Мишустин, в качестве эксперимента уже сформирован перечень из примерно 400 сервисов. В их числе 40 сайтов по оказанию государственных услуг, 90 сайтов и сервисов для дистанционного обучения и 10 - для заказа лекарств.- В перечень сайтов, доступ к которым операторы связи будут предоставлять бесплатно, войдут также популярные социальные сети, порталы для детей и родителей, информационные и развлекательные виртуальные страницы, а также интернет-версии ведущих средств массовой информации, - сообщил Мишустин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыплаты на детей к Новому году 2021: какие будут, сколько составят, когда начнут перечислятьКто и как получит выплаты на детей в декабре к Новому году, обещанные Президентом на ежегодной пресс-конференции (подробности).