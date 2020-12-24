Популярный блогер Гордон Чанг выступил с шокирующим заявлением о том, что китайцы готовят следующий теракт, который может стать еще страшнее, чем 11 сентября 2001 года. Только случится он в космосе.- Мир должна найти способ защитить себя и свои активы в космосе, потому что китайцы собираются попасть на Луну, - предупреждает Гордон Чанг. - Нам нужно добраться туда первыми. Мы можем это сделать, и мы можем сделать это без китайцев.Это заявление Чанг сделал после того, как прослушал политический доклад, в котором говорилось о призыве новой администрации во главе с избранным президентом Джо Байденом вступить в «ограниченное космическое партнерство» с Пекином в надежде ослабить напряженность между двумя странами.- Все советники по космической программе, которые сейчас рядом с Байденом, когда-то работали с Бараком Обамой и позволили китайцам добиться больших успехов в ущерб нам самим, - считает Чанг. - Наше сотрудничество с Китаем хорошо только на словах, но мы знаем, что они ежегодно крадут сотни миллиардов долларов интеллектуальной собственности США.Чанг уверен, что китайская космическая программа ориентирована на милитаризацию космоса. Таким образом, любая передача технологий приведет к улучшению военного потенциала Китая и его вооруженных сил.- Следующее 11 сентября будет в космосе, и мы станем его жертвами, - предупредил о возможных последствиях небесных амбиций Китая Гордон Чанг.