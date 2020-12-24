На сегодняшний день в Якутии реализуется 43 корпоративные программы охраны окружающей среды. И если общий бюджет программ в 2018 году составлял 6 800 млн рублей, то в 2020 году этот показатель вырос почти в два раза и достиг 11 700 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.Во время своего послания Государственному собранию республики Айсен Николаев заявил, что в Якутии все больше компаний-недропользователей работает на принципах социально ответственности. К числу таких предприятий относятся АК «АЛРОСА», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», авиакомпания «Полярные авиалинии».Также глава Якутии напомнил, что Указ об экологическом благополучии региона стал первым документом, который он принял на своем посту.«Это не было сиюминутным решением. Я был и остаюсь убежденным, что здоровая экология — это основа благополучной жизни всех нас и будущих поколений. Также я убежден, что забота об окружающей среде — это общее дело, от которого никто не может оставаться в стороне», - заявил Николаев.На сегодняшний день доля охраняемых территорий Якутии составляет 37% от общей площади региона. Помимо этого в скором времени планируется увеличить охват республики экологическим мониторингом. С 2018 года эта цифра уже возросла - с 42% до 56% территории. Также за этот период в регионе стало в два раза больше общественных инспекторов охраны природы.В республике продолжается работа по повышению охранного статуса уникальных природных экосистем, имеющих мировое значение. К примеру, в июне, согласно распоряжению правительства России, в Якутии был создан государственный природный заповедник «Медвежьи острова».Помимо этого глава республики отметил что важнейшей составляющей экологического благополучия, безопасной жизни людей является состояние городов и сел. Среди проблем, над решением которых сейчас работают местные власти значатся обеспечение населения чистой водой и решение «мусорной» проблемы.В частности, в Олекминске завершается реконструкция системы водоснабжения, а в Верхневилюйске и Жатае уже запланировано строительство объектов водного хозяйства и канализационно-очистной станции. Строительство станций комплексной обработки отходов планируется практически во всех районных центрах Якутии.«Многолетнюю проблему с отходами в Якутске надо решить в ближайшие годы. Ставлю задачу о скорейшем закрытии старого мусорного полигона и начале строительство нового, с вводом всех объектов в 2023 году!», - заявил во время послания Айсен Николаев.Особое внимание глава республики уделил проблеме лесных пожаров. Ученые прогнозируют, что с изменением климата их число может вырасти. За последние два года в северо-восточной части республики количество природных пожаров возросло в пять раз, а пройденная огнем площадь – в шесть раз.По поручению главы региона, в 2021 году в Якутии будет создано отдельное подразделение авиационной охраны лесов с дислокацией в поселке Батагай. Также для повышения оперативности в тушении пожаров будет усилено подразделение парашютно-десантной пожарной службы и увеличена численность наземных профильных служб.